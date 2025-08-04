ЕС планирует поэтапное завершение временной защиты для украинцев в 2027 году: что дальше — Finance.ua

ЕС планирует поэтапное завершение временной защиты для украинцев в 2027 году: что дальше Сегодня 14:02 — Личные финансы

ЕС планирует поэтапное завершение временной защиты для украинцев в 2027 году: что дальше

Евросоюз планирует поэтапное завершение временной защиты для украинцев в 2027 году. О каких вариантах для украинцев может идти речь:

Новые статусы проживания — поощрение подаваться на другие разрешения (работа, обучение, семья), включая Blue Card и Single Permit.

Добровольное возвращение — ознакомительные поездки, поддержка переезда, исключения для уязвимых, возможность остаться до конца учебного года.

Читайте также В Европе утвердили дату начала работы новой системы въезда и выезда из ЕС

Информационная поддержка — консультации, информационные кампании, поддержка через Unity Hubs.

Координация с Украиной — обмен данными, обновление статусов через Платформу солидарности. Этот план позволит обеспечить плавный и управляемый переход от временной защиты к новым правовым статусам или к возвращению домой понятным образом.

Напомним, в ЕС в июле 20205 принято важное решение для украинских беженцев о продлении временной защиты. Евросоюз также планирует принять и другие важные рекомендации для украинцев, включая решения, касающиеся их интеграции и содействия возвращению беженцев домой.

Украинцам предложат перейти на другие правовые статусы ЕС

Максимальный срок действия TPD составляет 3 года, но Еврокомиссия уже продлевала этот срок на дополнительный год и решила сделать это еще раз, чтобы «дать возможность странам-членам подготовиться к скоординированному выходу из временной защиты» в соответствии с рекомендациями, которые Еврокомиссия предложила Европейскому совету.

Еврокомиссия советует предоставить возможность тем беженцам, которые уже интегрировались в общество принимающей страны — выучили язык, нашли работу или получают образование — перейти к соответствующим национальным статусам государств-членов ЕС.

Это могут быть виды на жительство на основе трудоустройства, образования, исследовательской деятельности или предоставления национального статуса долгосрочного резидента.

Однако следует учесть, что в настоящее время такие опции доступны не во всех странах, например, в Польше, нельзя подать заявление на получение карты на основании проживания, образования или получения статуса долгосрочного резидента, если человек находится только на основании временной защиты.

12 октября 2025 г. как дату постепенного запуска Системы въезда/выезда (EES) в странах Европейского Союза. Также Еврокомиссия определила как дату постепенного запуска Системы въезда/выезда (EES) в странах Европейского Союза.

Как будет работать новая система

EES постепенно заменит традиционную штамповку паспортов. Система будет собирать биометрические данные путешественников, в том числе отпечатки пальцев и изображения лица, а также другую информацию о путешествии. Данные будут вноситься при пересечении границы, что позволит более точно отслеживать, кто и когда въехал или выехал из ЕС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.