ЕС может возбудить дело против Венгрии за упрощенный въезд для россиян и белорусов — Finance.ua

ЕС может возбудить дело против Венгрии за упрощенный въезд для россиян и белорусов Сегодня 10:31 — Мир

ЕС может возбудить дело против Венгрии за упрощенный въезд для россиян и белорусов

Евросоюз может возбудить дело против Венгрии после того, как Германия и Литва выразили серьезную обеспокоенность безопасностью союза из-за того, что Будапешт упростил въезд в страну для россиян и белорусов.

Об этом пишет венгерский Forbes.

После визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в москву Будапешт объявил, что упростит условия въезда в страну для россиян и белорусов. Еврокомиссия сразу попросила Венгрию предоставить подробное объяснение этого решения.

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Венгерское правительство разрешило гражданам россии и беларуси приезжать в Венгрию по программе «национальная карта», которая также позволяет работать в стране. За июль Венгрия уже выдала виды на жительство 5 россиянам по этой программе.

В настоящее время ЕС рассматривает возможность возбудить дело против Венгрии, поскольку дополнительные возможности для россиян и белорусов угрожают безопасности союза.

Представитель по иностранным делам Евросоюза Жозеп Боррель назвал встречу, где обсуждали решение Венгрии относительно россиян и белорусов, «самой интенсивной за последние пять лет». Германия и Литва на ней выразили опасения по поводу безопасности союза.

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