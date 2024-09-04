ЕС может возбудить дело против Венгрии за упрощенный въезд для россиян и белорусов — Finance.ua
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ЕС может возбудить дело против Венгрии за упрощенный въезд для россиян и белорусов

Мир
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ЕС может возбудить дело против Венгрии за упрощенный въезд для россиян и белорусов
ЕС может возбудить дело против Венгрии за упрощенный въезд для россиян и белорусов
Евросоюз может возбудить дело против Венгрии после того, как Германия и Литва выразили серьезную обеспокоенность безопасностью союза из-за того, что Будапешт упростил въезд в страну для россиян и белорусов.
Об этом пишет венгерский Forbes.
После визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в москву Будапешт объявил, что упростит условия въезда в страну для россиян и белорусов. Еврокомиссия сразу попросила Венгрию предоставить подробное объяснение этого решения.
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Венгерское правительство разрешило гражданам россии и беларуси приезжать в Венгрию по программе «национальная карта», которая также позволяет работать в стране. За июль Венгрия уже выдала виды на жительство 5 россиянам по этой программе.
В настоящее время ЕС рассматривает возможность возбудить дело против Венгрии, поскольку дополнительные возможности для россиян и белорусов угрожают безопасности союза.
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Представитель по иностранным делам Евросоюза Жозеп Боррель назвал встречу, где обсуждали решение Венгрии относительно россиян и белорусов, «самой интенсивной за последние пять лет». Германия и Литва на ней выразили опасения по поводу безопасности союза.
По материалам:
The page
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