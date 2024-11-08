ЕС изучает возможность увеличения помощи Украине, если Трамп откажется от нее — Bloomberg Сегодня 16:14 — Казна и Политика

ЕС изучает возможность увеличения помощи Украине, если Трамп откажется от нее — Bloomberg

Европейские чиновники обсудили, будет ли блок готов и далее поддерживать Украину в войне с россией, во время встречи в Будапеште в четверг, 7 ноября, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Основная обеспокоенность Европы состоит в том, что Дональд Трамп стремится переложить на нее «финансовое бремя» войны.

Лидеры Европейского союза пытаются выяснить, смогут ли они продолжить военную поддержку Украины, если Трамп решит прекратить помощь со стороны США.

Трамп во время предвыборной кампании обещал, что быстро прекратит боевые действия в Украине, но был неоднозначен в своей поддержке Киева. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг призвал европейских лидеров сосредоточиться на сохранении поставок оружия и не подрывать его позиции разговорами о прекращении огня или уступках владимиру путину.

«Если мы сегодня говорим о возможности мира, то это потому, что украинцы проявили чрезвычайное мужество, а Запад поддержал Украину, — заявила журналистам премьер-министр Италии Джорджия Мелони, прибыв на второй день переговоров в пятницу, 8 ноября. — Однако, посмотрим, как будет развиваться сценарий в ближайшие недели».

В то время как некоторые утверждали, что Европе следует дождаться инаугурации Трампа в январе, чтобы узнать его намерения в отношении Украины, другие заявили, что лидеры не могут позволить себе такую ​​роскошь, и Европейская комиссия должна выдвинуть предложения о том, как блок отреагирует на прекращение помощи со стороны США.

Трамп уже начал первый раунд телефонных звонков с европейскими лидерами. По крайней мере, в одном из этих разговоров обсуждался подход Трампа к переговорам с Путиным, согласно данным источника. Трамп дал понять, что он осознает, что не может просто подтолкнуть Украину к уступкам путину, не получив ничего вместо этого, сказал чиновник на условиях анонимности.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, хозяин саммита и крупнейший сторонник Трампа в Европе, заявил журналистам в четверг, что теперь «открытый вопрос» о том, предоставит ли США и ЕС последний пакет помощи в размере €50 млрд.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.