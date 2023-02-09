ЕС готовит 10-й пакет санкций против россии: активы агрессора могут законно направить в Украину — Finance.ua

ЕС готовит 10-й пакет санкций против россии: активы агрессора могут законно направить в Украину Сегодня 20:24 — Казна и Политика

ЕС готовит 10-й пакет санкций против россии: активы агрессора могут законно направить в Украину

Европейский Союз (ЕС) готовится принять 10-й пакет санкций в отношении россии, вводимых за ее агрессию против Украины. При этом ЕС считает возможным и законным использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

Об этом сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель. Заявление прозвучало на совместной пресс- конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

Десятый пакет европейских санкций против рф будет включать новые экспортные запреты на сумму более 10 млрд евро. Также он коснется «пропагандистов Владимира Путина», уточнила фон дер Ляйен.

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«Мы нацелимся на путинских пропагандистов, потому что их ложь отравляет общественное пространство в России и за рубежом. Новые санкции еще больше истощат военную машину России и поразят основы ее экономики», — добавила она.

Что касается российских активов, то, вероятно, речь идет о новом юридическом механизме их использования, о котором писали западные СМИ. Он предполагает, что активы рф можно направить на благо Украины без их конфискации.

Суммарно Евросоюз и G7 заморозили около 300 млрд евро, принадлежащих центробанку (ЦБ) рф. Однако, по данным журналистов, в предложенном механизме говорится о меньшей сумме в 33,8 млрд евро.

Согласно плану Еврокомиссии, новый пакет санкций ЕС будет введен к годовщине начала полномасштабного вторжения рф в Украину, то есть до 24 февраля. При этом Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал не затягивать с введением 10-го пакета санкций.

Также в ЕП призвали немедленно ввести полное эмбарго на поставку ядерного топлива из рф. Кроме того, предложено включить в списки санкций «Росатом» и «Лукойл», которые продолжают безнаказанно работать на европейском рынке.

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Обозреватель По материалам:

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