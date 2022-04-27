Ермак озвучил размер общих потерь экономики Украины из-за войны — Finance.ua
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Ермак озвучил размер общих потерь экономики Украины из-за войны

Сегодня 18:15Казна и Политика
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Восстановление Украины — это приоритет для всей команды Владимира Зеленского.
Россия должна отвечать за все преступления и разрушения в нашем государстве и именно за счет агрессора, кроме международной помощи и денег из нашего бюджета, нужно восстанавливать Украину.
Об этом сообщил руководитель офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, «сейчас мы оцениваем стоимость убытков от продолжающейся войны. Вот некоторые цифры из анализа в рамках проекта „россия заплатит“, который сделан командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства экономики, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры».
  • Общие потери экономики Украины (прямые и косвенные) в результате колеблются от $564 млрд до $600 млрд.
  • Общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры достигла почти $88 млрд. Но это данные на основе публичных источников.
За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на $3.1 млрд.
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Дороги. По состоянию на сегодняшний день разрушены или захвачены по меньшей мере 23 тысячи километров дорог, 32 тыс. квадратных метров жилого фонда.
Повреждены или разрушены — 535 детских садов, 866 учреждений среднего, предвысшего и высшего образования, 231 медучреждение, 173 завода и предприятия, не менее 75 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 11 военных аэродромов, 11 аэропортов и 2 порта.
По материалам: Finance.ua
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