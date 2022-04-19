Подсчитали общие потери экономики, понесенные в ходе войны — Finance.ua

Подсчитали общие потери экономики, понесенные в ходе войны

Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Подсчитали общие потери экономики, понесенные в ходе войны

По состоянию на 18 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры, только на основе публичных источников, достигла $84,8 млрд или почти 2,5 трлн грн.



За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на $4,45 млрд.

Об этом свидетельствует анализ, который проводится в рамках проекта «Россия заплатит» командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства экономики, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.

По общим оценкам Минэкономики и KSE, общие потери экономики Украины из-за войны войны, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.п.) колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

В целом, за 54 дня войны россии против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23 тыс. километров дорог, 32 тыс. квадратных метров жилого фонда.

По сравнению с последней неделей возросло количество поврежденных или разрушенных объектов и теперь составляет по меньшей мере 408 детских садов, 623 заведения среднего, предвысшего и высшего образования, 206 медучреждений, 154 завода и предприятия.

В перечне повреждений и разрушений из-за войны по меньшей мере 68 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 11 военных аэродромов, 11 аэропортов и 2 порта.

Также по состоянию на 18 апреля повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 91 религиозное и 109 других культурных сооружений.

Справка Finance.ua * предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности жилых домов, в результате войны может каждый гражданин или юридическое лицо;



* предоставить информацию о повреждениях можно с помощью чат-бота: https://t.me/Damage_in_ru_bot.





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