Энергетики планируют отремонтировать около 800 подстанций в Киеве до начала отопительного сезона — Finance.ua
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Энергетики планируют отремонтировать около 800 подстанций в Киеве до начала отопительного сезона

Энергетика
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Энергетики планируют отремонтировать около 800 подстанций в Киеве до начала отопительного сезона
Энергетики планируют отремонтировать около 800 подстанций в Киеве до начала отопительного сезона
Энергетики компании «ДТЭК Киевские электросети» до начала отопительного сезона планируют отремонтировать 791 подстанцию ​​разного напряжения.
Об этом сообщил директор компании Денис Бондарь, пишет «Укринформ».
«Как только прошел предыдущий отопительный период — мы уже готовимся к следующему. В этом году мы планируем отремонтировать 791 подстанцию ​​разного класса напряжения, 4,6 тыс. кабельных линий восстановить и включить в работу, отремонтировать 46 км воздушных линий», — заявил он.
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Бондарь отметил, что на сегодняшний день основным вызовом для энергетиков является критическое состояние энергосистемы Украины из-за последних российских атак по энергетике.
Напомним, украинцам следует быть готовыми ко всем возможным сценариям весной-летом из-за российских атак. В частности, держать наготове генераторы и павербанки. В то же время энергетики сделают все возможное, чтобы они не понадобились.
По материалам:
Укрінформ
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