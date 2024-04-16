Энергетики планируют отремонтировать около 800 подстанций в Киеве до начала отопительного сезона — Finance.ua

Энергетики планируют отремонтировать около 800 подстанций в Киеве до начала отопительного сезона Сегодня 20:39 — Энергетика

Энергетики планируют отремонтировать около 800 подстанций в Киеве до начала отопительного сезона

Энергетики компании «ДТЭК Киевские электросети» до начала отопительного сезона планируют отремонтировать 791 подстанцию ​​разного напряжения.

Об этом сообщил директор компании Денис Бондарь, пишет «Укринформ».

«Как только прошел предыдущий отопительный период — мы уже готовимся к следующему. В этом году мы планируем отремонтировать 791 подстанцию ​​разного класса напряжения, 4,6 тыс. кабельных линий восстановить и включить в работу, отремонтировать 46 км воздушных линий», — заявил он.

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Бондарь отметил, что на сегодняшний день основным вызовом для энергетиков является критическое состояние энергосистемы Украины из-за последних российских атак по энергетике.

Напомним, украинцам следует быть готовыми ко всем возможным сценариям весной-летом из-за российских атак. В частности, держать наготове генераторы и павербанки. В то же время энергетики сделают все возможное, чтобы они не понадобились.

Укрінформ По материалам:

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