Энергетики планируют отремонтировать около 800 подстанций в Киеве до начала отопительного сезона — Finance.ua

Энергетики планируют отремонтировать около 800 подстанций в Киеве до начала отопительного сезона
Энергетики компании «ДТЭК Киевские электросети» до начала отопительного сезона планируют отремонтировать 791 подстанцию разного напряжения.
Об этом сообщил директор компании Денис Бондарь, пишет «Укринформ».
«Как только прошел предыдущий отопительный период — мы уже готовимся к следующему. В этом году мы планируем отремонтировать 791 подстанцию разного класса напряжения, 4,6 тыс. кабельных линий восстановить и включить в работу, отремонтировать 46 км воздушных линий», — заявил он.
Бондарь отметил, что на сегодняшний день основным вызовом для энергетиков является критическое состояние энергосистемы Украины из-за последних российских атак по энергетике.
Напомним, украинцам следует быть готовыми ко всем возможным сценариям весной-летом из-за российских атак. В частности, держать наготове генераторы и павербанки. В то же время энергетики сделают все возможное, чтобы они не понадобились.
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