Электрический кроссовер Renault Scenic выиграл награду «Автомобиль года 2024» — Finance.ua
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Электрический кроссовер Renault Scenic выиграл награду «Автомобиль года 2024»

Технологии&Авто
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Электрический кроссовер Renault Scenic выиграл награду «Автомобиль года 2024»
Электрический кроссовер Renault Scenic выиграл награду «Автомобиль года 2024», Фото: Renault
На Женевском автосалоне награду «Автомобиль 2024 года» (Car of the Year 2024) выиграл электрический кроссовер Renault Scenic E-Tech.
Каждый член жюри назначил семь новых автомобилей, которые были в эксплуатации и проданы до конца предыдущего календарного года, а также семь автомобилей, набравших наибольшее количество голосов, составляют окончательный список.
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Автомобили разместили по следующему рейтингу:

  1. Renault Scenic E-Tech получил в общей сложности 329 баллов от жюри из 59 журналистов, представляющих 22 страны;
  2. BMW 5 серии — 308 баллов;
  3. Peugeot 3008 — 197 баллов;
  4. Kia EV9 — 190 баллов;
  5. Volvo EX30 — 168 баллов;
  6. BYD Seal — 131 балл;
  7. Toyota C-HR — 127 голосов.
Toyota C-HR — единственный автомобиль в списке, который не предлагается с чисто электрической силовой установкой.
Чтобы претендовать на COTY, автомобили должны быть совершенно новыми, то есть модели после фейслифтинга и промежуточных обновлений в пределах поколения не могут претендовать на награду.
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В уставе COTY указали основные критерии, по которым следует оценивать автомобиль:
  • общий дизайн;
  • комфорт;
  • безопасность;
  • экономичность;
  • управляемость;
  • общая пригодность к эксплуатации;
  • производительность;
  • функциональность;
  • общие экологические требования;
  • удовольствие водителя;
  • цена.
Указано, что технические инновации и соотношение цены и качества являются основными факторами.
По материалам:
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