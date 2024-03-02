Электрический кроссовер Renault Scenic выиграл награду «Автомобиль года 2024» — Finance.ua

Электрический кроссовер Renault Scenic выиграл награду «Автомобиль года 2024»
На Женевском автосалоне награду «Автомобиль 2024 года» (Car of the Year 2024) выиграл электрический кроссовер Renault Scenic E-Tech.
Каждый член жюри назначил семь новых автомобилей, которые были в эксплуатации и проданы до конца предыдущего календарного года, а также семь автомобилей, набравших наибольшее количество голосов, составляют окончательный список.
Автомобили разместили по следующему рейтингу:
- Renault Scenic E-Tech получил в общей сложности 329 баллов от жюри из 59 журналистов, представляющих 22 страны;
- BMW 5 серии — 308 баллов;
- Peugeot 3008 — 197 баллов;
- Kia EV9 — 190 баллов;
- Volvo EX30 — 168 баллов;
- BYD Seal — 131 балл;
- Toyota C-HR — 127 голосов.
Toyota C-HR — единственный автомобиль в списке, который не предлагается с чисто электрической силовой установкой.
Чтобы претендовать на COTY, автомобили должны быть совершенно новыми, то есть модели после фейслифтинга и промежуточных обновлений в пределах поколения не могут претендовать на награду.
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В уставе COTY указали основные критерии, по которым следует оценивать автомобиль:
- общий дизайн;
- комфорт;
- безопасность;
- экономичность;
- управляемость;
- общая пригодность к эксплуатации;
- производительность;
- функциональность;
- общие экологические требования;
- удовольствие водителя;
- цена.
Указано, что технические инновации и соотношение цены и качества являются основными факторами.
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