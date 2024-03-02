Электрический кроссовер Renault Scenic выиграл награду «Автомобиль года 2024» — Finance.ua

Электрический кроссовер Renault Scenic выиграл награду «Автомобиль года 2024» Сегодня 04:12 — Технологии&Авто

Электрический кроссовер Renault Scenic выиграл награду «Автомобиль года 2024», Фото: Renault

На Женевском автосалоне награду «Автомобиль 2024 года» (Car of the Year 2024) выиграл электрический кроссовер Renault Scenic E-Tech.

Каждый член жюри назначил семь новых автомобилей, которые были в эксплуатации и проданы до конца предыдущего календарного года, а также семь автомобилей, набравших наибольшее количество голосов, составляют окончательный список.

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Автомобили разместили по следующему рейтингу:

Renault Scenic E-Tech получил в общей сложности 329 баллов от жюри из 59 журналистов, представляющих 22 страны;

BMW 5 серии — 308 баллов; Peugeot 3008 — 197 баллов; Kia EV9 — 190 баллов; Volvo EX30 — 168 баллов; BYD Seal — 131 балл; Toyota C-HR — 127 голосов.

Toyota C-HR — единственный автомобиль в списке, который не предлагается с чисто электрической силовой установкой.

Чтобы претендовать на COTY, автомобили должны быть совершенно новыми, то есть модели после фейслифтинга и промежуточных обновлений в пределах поколения не могут претендовать на награду.

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В уставе COTY указали основные критерии, по которым следует оценивать автомобиль:

общий дизайн;

комфорт;

безопасность;

экономичность;

управляемость;

общая пригодность к эксплуатации;

производительность;

функциональность;

общие экологические требования;

удовольствие водителя;

цена.

Указано, что технические инновации и соотношение цены и качества являются основными факторами.

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