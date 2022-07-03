Эксперты спрогнозировали изменения курса доллара до конца лета — Finance.ua

Эксперты спрогнозировали изменения курса доллара до конца лета Сегодня 15:00 — Валюта

Эксперты спрогнозировали изменения курса доллара до конца лета

Наличный курс доллара в Украине до конца лета может претерпеть определенных изменений.

Об этом пишет « Апостроф » со ссылкой на прогнозы опрошенных экспертов.

«Мои ожидания такие, что, по крайней мере, рыночный курс гривны будет оставаться стабильным. Или даже будет укрепляться — в среднем, до 33-34 (гривен за доллар)», — прогнозирует руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

По словам экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, перспектив для укрепления гривны на сегодня нет. Равно, как и для сильного ослабления.

«Предпосылок для того, чтобы девальвация была глубже, чем на 10-15%, на сегодняшний день нет... Максимальная глубина, которая может быть, — это 40 гривен/доллар. Но это не значит, что курс будет именно таким. А уже осенью все будет зависеть от инфляционных процессов», — отметил эксперт.

Напомним, другие опрошенные эксперты также заявили , что курс доллара США по отношению к гривне этим летом будет стабилен и не подвержен существенным колебаниям, несмотря на войну россии в Украине.

Справка Finance.ua:

обменному курсу доллара летом-осенью прогнозируют как падение до 32 гривен, так и рост до 40 и даже более, что будет зависеть от многих факторов;



не последнее место в этом списке, по словам экономического эксперта Алексея Куща, занимает и украинская теневая экономика, которая во многом обслуживается с помощью наличного доллара.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.