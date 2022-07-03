Эксперты спрогнозировали изменения курса доллара до конца лета — Finance.ua

Эксперты спрогнозировали изменения курса доллара до конца лета
Наличный курс доллара в Украине до конца лета может претерпеть определенных изменений.
Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на прогнозы опрошенных экспертов.
«Мои ожидания такие, что, по крайней мере, рыночный курс гривны будет оставаться стабильным. Или даже будет укрепляться — в среднем, до 33-34 (гривен за доллар)», — прогнозирует руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.
По словам экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, перспектив для укрепления гривны на сегодня нет. Равно, как и для сильного ослабления.
«Предпосылок для того, чтобы девальвация была глубже, чем на 10-15%, на сегодняшний день нет... Максимальная глубина, которая может быть, — это 40 гривен/доллар. Но это не значит, что курс будет именно таким. А уже осенью все будет зависеть от инфляционных процессов», — отметил эксперт.
Напомним, другие опрошенные эксперты также заявили, что курс доллара США по отношению к гривне этим летом будет стабилен и не подвержен существенным колебаниям, несмотря на войну россии в Украине.
Справка Finance.ua:
- обменному курсу доллара летом-осенью прогнозируют как падение до 32 гривен, так и рост до 40 и даже более, что будет зависеть от многих факторов;
- не последнее место в этом списке, по словам экономического эксперта Алексея Куща, занимает и украинская теневая экономика, которая во многом обслуживается с помощью наличного доллара.
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