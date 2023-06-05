Эксперты прогнозируют курс доллара от 42 грн/$ и выше на конец года — Finance.ua

Эксперты прогнозируют курс доллара от 42 грн/$ и выше на конец года Сегодня 10:38 — Валюта

Эксперты прогнозируют курс доллара от 42 грн/$ и выше на конец года

До конца 2023 года курс доллара может достигнуть цели 42 грн/$ и выше.

Такой прогноз дал директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI Rating Виктор Шулик в комментарии UBR.ua.

«Мой прогноз на июнь — 37−38 грн/$ при оптимистичном сценарии, который является базовым. При пессимистичном — от 42 грн/$ и выше. Отрицательный сценарий для гривны может быть вызван целым рядом факторов — от либерализации курса под давлением кредиторов/партнеров до изменения ситуации на фронте или под влиянием глобальных факторов. Это уже ближе к зиме, я думаю, может проявиться», — считает Виктор Шулик.

По его словам, есть два сценария развития событий на валютном наличном рынке в ближайшее время. Оптимистичный сценарий, являющийся базовым сценарием для гривны, предполагает курс доллара по 37−38 грн/$.

В то же время возможен и отрицательный сценарий, когда курс пойдет до уровня 42 грн/$ и выше, но ожидается ближе к зиме.

Справка Finance.ua:

Как говорится в прогнозе Capital Times, который во время Invest Talk Summit представил директор по инвестициям и глава департамента R&D компании Артем Щербина, официальный курс к концу текущего года изменится с текущего показателя 36,56 грн/долл. в сторону увеличения;

Замдиректора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса прогнозирует, что курс доллара в Украине в июне 2023 года вряд ли резко изменится. Скорее всего, он будет колебаться в пределах коридора от 36,5 до 37,5 грн/долл.



УБР По материалам:

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