Эксперты прогнозируют быстрый рост популярности криптовалюты XRP — Finance.ua

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Эксперты прогнозируют быстрый рост популярности криптовалюты XRP

Сегодня 07:37Финтех и Карты
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Эксперты прогнозируют быстрый рост популярности криптовалюты XRPЭксперты прогнозируют быстрый рост популярности криптовалюты XRP
Стоимость токена Ripple (XRP) стабилизировалась после ослабления, наблюдавшегося на крипторинке в первой половине мая. Долговременное пребывание в зоне консолидации, по заявлениям криптоаналитиков, свидетельствует о вероятности наступления бычьего тренда.
Достигнув минимального значения, цена цифрового актива опустилась до отметки $0,336, после этого была коррекция курса на 38% до уровня $0,466. Вторая половина месяца отметилась нейтрализующим движением в коридоре значений от $0,383 до $0,439.
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Аналитики поделились своим мнением, согласно которому ситуацию следует рассматривать как готовность к бычьему тренду. Самый оптимистичный сценарий включает в себя рост цены и подъем к верхнему барьеру в $0,439, а также вероятность его пробития для достижения значения $0,486. Этот тренд позволит трейдерам зафиксировать доходность в размере 30%.

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По материалам: noworries
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