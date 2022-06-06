Эксперты прогнозируют быстрый рост популярности криптовалюты XRP — Finance.ua

Эксперты прогнозируют быстрый рост популярности криптовалюты XRP

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Эксперты прогнозируют быстрый рост популярности криптовалюты XRP

Стоимость токена Ripple (XRP) стабилизировалась после ослабления, наблюдавшегося на крипторинке в первой половине мая. Долговременное пребывание в зоне консолидации, по заявлениям криптоаналитиков, свидетельствует о вероятности наступления бычьего тренда.

Достигнув минимального значения, цена цифрового актива опустилась до отметки $0,336, после этого была коррекция курса на 38% до уровня $0,466. Вторая половина месяца отметилась нейтрализующим движением в коридоре значений от $0,383 до $0,439.

Аналитики поделились своим мнением, согласно которому ситуацию следует рассматривать как готовность к бычьему тренду. Самый оптимистичный сценарий включает в себя рост цены и подъем к верхнему барьеру в $0,439, а также вероятность его пробития для достижения значения $0,486. Этот тренд позволит трейдерам зафиксировать доходность в размере 30%.

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