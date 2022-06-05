В мае доход Bitcoin-майнеров упал на 22% — Finance.ua

В мае доход Bitcoin-майнеров упал на 22%

Сегодня 18:39 — Финтех и Карты

В мае доход Bitcoin-майнеров упал на 22%

За май общий доход майнеров первой криптовалюты составил $906 млн. Показатель снизился на 22% по сравнению с апрелем.

Об этом говорится в аналитическом отчете ForkLog.

Доходы Bitcoin-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Glassnode.

Соответствующий показатель у Ethereum-майнеров упал на 18%, до $1,44 млрд.

Доходы Ethereum-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Glassnode.

В середине мая сложность добычи Bitcoin обновила исторический максимум на отметке 31,25 Т. Затем вслед за падающим хешрейтом показатель скорректировался до 29,9 Т. Это сокращение оказалось максимальным с июля 2021 года.

Динамика сложности добычи биткоина. Данные: Coin Metrics.

Хешрейт Ethereum достиг рекордной отметки 1039 TH/s в середине мая. В начале месяца на фоне запуска метавселенной Otherside средняя комиссия за транзакцию в сети второй по капитализации криптовалюты обновила исторический максимум на уровне $200.

Динамика хешрейта Ethereum, h/s. Данные: Glassnode.

Среди майнинговых пулов наибольшая доля хешрейта приходится на Foundry USA (20,9%). За ним следуют F2Pool (14,3%) и AntPool (14,2%).

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