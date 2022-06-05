В мае доход Bitcoin-майнеров упал на 22% — Finance.ua
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В мае доход Bitcoin-майнеров упал на 22%

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В мае доход Bitcoin-майнеров упал на 22%В мае доход Bitcoin-майнеров упал на 22%
За май общий доход майнеров первой криптовалюты составил $906 млн. Показатель снизился на 22% по сравнению с апрелем.
Об этом говорится в аналитическом отчете ForkLog.
Доходы Bitcoin-майнеров по&nbsp;месяцам, млн&nbsp;$. Данные: Glassnode. Доходы Bitcoin-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Glassnode.
Соответствующий показатель у Ethereum-майнеров упал на 18%, до $1,44 млрд.
Доходы Ethereum-майнеров по&nbsp;месяцам, млн&nbsp;$. Данные: Glassnode. Доходы Ethereum-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Glassnode.
В середине мая сложность добычи Bitcoin обновила исторический максимум на отметке 31,25 Т. Затем вслед за падающим хешрейтом показатель скорректировался до 29,9 Т. Это сокращение оказалось максимальным с июля 2021 года.
Динамика сложности добычи биткоина. Данные: Coin Metrics. Динамика сложности добычи биткоина. Данные: Coin Metrics.
Хешрейт Ethereum достиг рекордной отметки 1039 TH/s в середине мая. В начале месяца на фоне запуска метавселенной Otherside средняя комиссия за транзакцию в сети второй по капитализации криптовалюты обновила исторический максимум на уровне $200.
Динамика хешрейта Ethereum, h/s. Данные: Glassnode. Динамика хешрейта Ethereum, h/s. Данные: Glassnode.
Среди майнинговых пулов наибольшая доля хешрейта приходится на Foundry USA (20,9%). За ним следуют F2Pool (14,3%) и AntPool (14,2%).
По материалам: Forklog
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