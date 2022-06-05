В мае доход Bitcoin-майнеров упал на 22% — Finance.ua

Доходы Bitcoin-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Glassnode.
Соответствующий показатель у Ethereum-майнеров упал на 18%, до $1,44 млрд.
Доходы Ethereum-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Glassnode.
В середине мая сложность добычи Bitcoin обновила исторический максимум на отметке 31,25 Т. Затем вслед за падающим хешрейтом показатель скорректировался до 29,9 Т. Это сокращение оказалось максимальным с июля 2021 года.
Динамика сложности добычи биткоина. Данные: Coin Metrics.
Хешрейт Ethereum достиг рекордной отметки 1039 TH/s в середине мая. В начале месяца на фоне запуска метавселенной Otherside средняя комиссия за транзакцию в сети второй по капитализации криптовалюты обновила исторический максимум на уровне $200.