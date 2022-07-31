Эксперты предсказывали крах криптовалюты LUNA 4 года назад — Finance.ua

Эксперты предсказывали крах криптовалюты LUNA 4 года назад Сегодня 05:23 — Финтех и Карты

Эксперты предсказывали крах криптовалюты LUNA 4 года назад

Разработчик криптовалюты Ethereum (ETH) Мариано Конти, ранее занимавший должность руководителя отдела изучения смарт-контрактов в MakerDAO, вспомнил, что еще в 2018 году эксперты предрекали крах Terra (LUNA).

Он отметил, что специалисты обсуждали недостатки криптовалюты в апреле 2018 года и были крайне дальновидны в этих обсуждениях.

Так называемая «Спираль смерти» Terra (LUNA) была предсказана еще 4 года назад. Программист Сайрус Юнесси из MakerDAO подверг критике архитектуру Terra (LUNA) и ее стейблкоин TerraUSD (UST) в одной из социальных сетей. Тогда он заявил о том, что проект обязательно ждет крах и удивлялся, почему создатели стартапа этого не понимают.

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Юнесси также упомянул о трагедии стейблкоина NuBits (USNBT), поддерживавшего сомнительные алгоритмы, чья стоимость упала во втором квартале 2016 года.

Юнесси поддержала бывший директор биржи Coinbase Линда Се, которая также подвергла критике механизм поддержки UST исключительно токеном LUNA. По словам Се, подобный сценарий защиты слишком хрупок. Любая паника на рынке со стороны инвесторов легко запустит «спирали смерти» — сценарий, когда две криптовалюты — стейблкоин и его базовый токен снизятся почти до нуля.

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noworries По материалам:

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