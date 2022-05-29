Перевыпущенная криптовалюта Luna упала на 70% всего за несколько часов — Finance.ua

Перевыпущенная криптовалюта Luna упала на 70% всего за несколько часов

Сегодня 12:25 — Финтех и Карты

Перевыпущенная криптовалюта Luna упала на 70% всего за несколько часов

Утром 28 мая Terraform Labs запустила новую блокчейную версию Terra, «Terra 2.0» с новыми токенами Luna.

Приблизительно через 12 часов после перезапуска Luna (отмеченная на некоторых биржах как LUNA2) потеряла почти 73% своей первоначальной стоимости, торгуясь на момент написания этой новости по цене 5,18 доллара США. Локальный пик был зафиксирован на уровне 19,54 доллара.

Токены Luna стали доступны для торговли на бирже Bybit примерно через 10 минут после запуска, а через час Kucoin также объявила о запуске торговли LUNA. По данным CoinMarketCap, сейчас Luna торгуется на 7 различных биржах — Bybit, Kucoin, Kraken, MEXC, OKK, Bitrue и BingX. Ни одна из бирж не активировала торговлю фьючерсами Luna.

Из 1 миллиарда новых токенов Luna только 21 миллион был разослан в субботу и вообще добавлен в обращение. Остаток токенов будут вводить на рынок поэтапно.

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