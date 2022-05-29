Перевыпущенная криптовалюта Luna упала на 70% всего за несколько часов — Finance.ua
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Перевыпущенная криптовалюта Luna упала на 70% всего за несколько часов

Сегодня 12:25Финтех и Карты
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Перевыпущенная криптовалюта Luna упала на 70% всего за несколько часовПеревыпущенная криптовалюта Luna упала на 70% всего за несколько часов
Утром 28 мая Terraform Labs запустила новую блокчейную версию Terra, «Terra 2.0» с новыми токенами Luna.
Приблизительно через 12 часов после перезапуска Luna (отмеченная на некоторых биржах как LUNA2) потеряла почти 73% своей первоначальной стоимости, торгуясь на момент написания этой новости по цене 5,18 доллара США. Локальный пик был зафиксирован на уровне 19,54 доллара.
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Токены Luna стали доступны для торговли на бирже Bybit примерно через 10 минут после запуска, а через час Kucoin также объявила о запуске торговли LUNA. По данным CoinMarketCap, сейчас Luna торгуется на 7 различных биржах — Bybit, Kucoin, Kraken, MEXC, OKK, Bitrue и BingX. Ни одна из бирж не активировала торговлю фьючерсами Luna.
Из 1 миллиарда новых токенов Luna только 21 миллион был разослан в субботу и вообще добавлен в обращение. Остаток токенов будут вводить на рынок поэтапно.

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По материалам: noworries
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