Bitcoin-биржи поддержали «возрождение» Terra — Finance.ua

Bitcoin-биржи поддержали «возрождение» Terra

Сегодня 23:31 — Финтех и Карты

Bitcoin-биржи поддержали «возрождение» Terra

Несколько криптовалютных бирж сигнализировали о поддержке Terra 2.0 и «возрожденного из пепла» токена LUNA.

За предложенный сооснователем и CEO Terraform Labs До Квоном план респонденты отдали 65,5% голосов.

О готовности к листингу нового токена LUNA заявили платформы Huobi, Bitfinex, Bitrue, Gate.io и DeFi-протокол Hex Trust.

Квон также ретвитнул сообщение биржи FTX, которое команда площадки впоследствии удалила.

При этом он опроверг сообщение о контактах с южнокорейскими криптоплатформами касательно поддержки нового токена.

Однако отраслевой журналист Колин Ву сообщил, что Upbit поддержит аирдроп «LUNA2».

На фоне новостей котировки алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST) за сутки выросли более чем на 40%. Цена «стабильной монеты» приблизилась к $0,1.

В Binance заявили, что «тесно сотрудничают» с командой Terra, чтобы предоставить пострадавшим пользователям «наилучший подход к возмещению потерь». Представители биржи ранее предложили в первую очередь учесть интересы мелких инвесторов, пострадавших от обвала алгоритмического стейблкоина UST и связанного с ним токена LUNA.

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