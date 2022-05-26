Bitcoin-биржи поддержали «возрождение» Terra — Finance.ua

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Bitcoin-биржи поддержали «возрождение» Terra

Сегодня 23:31Финтех и Карты
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Bitcoin-биржи поддержали «возрождение» TerraBitcoin-биржи поддержали «возрождение» Terra
Несколько криптовалютных бирж сигнализировали о поддержке Terra 2.0 и «возрожденного из пепла» токена LUNA.
За предложенный сооснователем и CEO Terraform Labs До Квоном план респонденты отдали 65,5% голосов.
Bitcoin-биржи поддержали «возрождение» Terra
О готовности к листингу нового токена LUNA заявили платформы Huobi, Bitfinex, Bitrue, Gate.io и DeFi-протокол Hex Trust.
Квон также ретвитнул сообщение биржи FTX, которое команда площадки впоследствии удалила.
При этом он опроверг сообщение о контактах с южнокорейскими криптоплатформами касательно поддержки нового токена.

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Однако отраслевой журналист Колин Ву сообщил, что Upbit поддержит аирдроп «LUNA2».
На фоне новостей котировки алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST) за сутки выросли более чем на 40%. Цена «стабильной монеты» приблизилась к $0,1.
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В Binance заявили, что «тесно сотрудничают» с командой Terra, чтобы предоставить пострадавшим пользователям «наилучший подход к возмещению потерь». Представители биржи ранее предложили в первую очередь учесть интересы мелких инвесторов, пострадавших от обвала алгоритмического стейблкоина UST и связанного с ним токена LUNA.
По материалам: Forklog
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