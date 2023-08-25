Эксперты назвали самые выгодные кроссоверы и внедорожники с пробегом — Finance.ua

Эксперты назвали самые выгодные кроссоверы и внедорожники с пробегом Сегодня 03:38 — Технологии&Авто

Эксперты назвали самые выгодные кроссоверы и внедорожники с пробегом

Британские эксперты назвали самые выгодные старые кроссоверы и внедорожники. Эти модели сильно подешевели спустя годы, но остаются отличными автомобилями. Рейтинг был опубликован на сайте Autocar.

На рынке подержанных автомобилей можно найти множество великолепных кроссоверов и внедорожников. Эксперты выделили модели, предлагающие множество преимуществ за небольшую стоимость.

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В рейтинге представлены 22 кроссовера и внедорожники с пробегом, размещенные в алфавитном порядке. Эти автомобили подешевели в несколько раз спустя годы и стали намного выгоднее.

Топ-22 самых выгодных кроссоверов и внедорожников с пробегом:

Audi Q7 BMW X5 Dodge Nitro Ford Edge Hummer H3 Hyundai Santa Fe Infiniti QX70 Jeep Commander Kia Sportage Land Rover Freelander Lexus RX300 MG GS Maserati Levante Mazda CX-7 Mercedes-Benz GL Mini Countryman Mitsubishi Pajero Nissan Murano Porsche Cayenne Skoda Yeti Toyota Land Cruiser Volvo XC90

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Фокус По материалам:

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