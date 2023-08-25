Эксперты назвали самые выгодные кроссоверы и внедорожники с пробегом — Finance.ua

Эксперты назвали самые выгодные кроссоверы и внедорожники с пробегом
Британские эксперты назвали самые выгодные старые кроссоверы и внедорожники. Эти модели сильно подешевели спустя годы, но остаются отличными автомобилями. Рейтинг был опубликован на сайте Autocar.
На рынке подержанных автомобилей можно найти множество великолепных кроссоверов и внедорожников. Эксперты выделили модели, предлагающие множество преимуществ за небольшую стоимость.
В рейтинге представлены 22 кроссовера и внедорожники с пробегом, размещенные в алфавитном порядке. Эти автомобили подешевели в несколько раз спустя годы и стали намного выгоднее.
Топ-22 самых выгодных кроссоверов и внедорожников с пробегом:
- Audi Q7
- BMW X5
- Dodge Nitro
- Ford Edge
- Hummer H3
- Hyundai Santa Fe
- Infiniti QX70
- Jeep Commander
- Kia Sportage
- Land Rover Freelander
- Lexus RX300
- MG GS
- Maserati Levante
- Mazda CX-7
- Mercedes-Benz GL
- Mini Countryman
- Mitsubishi Pajero
- Nissan Murano
- Porsche Cayenne
- Skoda Yeti
- Toyota Land Cruiser
- Volvo XC90
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