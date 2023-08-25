Эксперты назвали самые выгодные кроссоверы и внедорожники с пробегом — Finance.ua

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Эксперты назвали самые выгодные кроссоверы и внедорожники с пробегом

Технологии&Авто
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Эксперты назвали самые выгодные кроссоверы и внедорожники с пробегом
Эксперты назвали самые выгодные кроссоверы и внедорожники с пробегом
Британские эксперты назвали самые выгодные старые кроссоверы и внедорожники. Эти модели сильно подешевели спустя годы, но остаются отличными автомобилями. Рейтинг был опубликован на сайте Autocar.
На рынке подержанных автомобилей можно найти множество великолепных кроссоверов и внедорожников. Эксперты выделили модели, предлагающие множество преимуществ за небольшую стоимость.
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В рейтинге представлены 22 кроссовера и внедорожники с пробегом, размещенные в алфавитном порядке. Эти автомобили подешевели в несколько раз спустя годы и стали намного выгоднее.

Топ-22 самых выгодных кроссоверов и внедорожников с пробегом:

  1. Audi Q7
  2. BMW X5
  3. Dodge Nitro
  4. Ford Edge
  5. Hummer H3
  6. Hyundai Santa Fe
  7. Infiniti QX70
  8. Jeep Commander
  9. Kia Sportage
  10. Land Rover Freelander
  11. Lexus RX300
  12. MG GS
  13. Maserati Levante
  14. Mazda CX-7
  15. Mercedes-Benz GL
  16. Mini Countryman
  17. Mitsubishi Pajero
  18. Nissan Murano
  19. Porsche Cayenne
  20. Skoda Yeti
  21. Toyota Land Cruiser
  22. Volvo XC90
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По материалам:
Фокус
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