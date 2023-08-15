Названы самые надежные и ненадежные премиальные кроссоверы в возрасте до 20 лет — Finance.ua

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Названы самые надежные и ненадежные премиальные кроссоверы в возрасте до 20 лет

Технологии&Авто
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Названы самые надежные и ненадежные премиальные кроссоверы в возрасте до 20 лет
Названы самые надежные и ненадежные премиальные кроссоверы в возрасте до 20 лет
Британские эксперты назвали самые надежные и ненадежные премиальные кроссоверы с пробегом. В список вошли только модели от 6 до 20 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Среди премиальных кроссоверов есть множество ярких моделей, предлагающих высокий уровень роскоши и практичный интерьер. С возрастом такие автомобили становятся намного дешевле, но их надежность играет более важную роль.
Эксперты назвали пять самых надежных премиальных кроссоверов с пробегом от 6 до 20 лет. Также они выделили три модели, от которых лучше держаться как можно дальше.

Топ 5 самых надежных премиальных кроссоверов с пробегом:

  1. Volkswagen Touareg (2010 — 2018) — 89,3%.
  2. Volvo XC90 (2002 — 2015) — 85,4%.
  3. Land Rover Range Rover Sport (2014 — 2022) — 80,9%.
  4. Porsche Macan (дизель) (2014 — наше время) — 76,8%.
  5. BMW X5 (2013 — 2018) — 72,4%.

Топ 3 самых ненадежных премиальных кроссоверов с пробегом:

  1. Land Rover Discovery (2004 — 2017) — 47,8%.
  2. Audi Q7 (2006 — 2015) — 67,6%.
  3. Land Rover Range Rover (2013 — 2022) — 70,8%.
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По материалам:
Фокус
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