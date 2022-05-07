Эксперт рассказал, что происходит на валютном рынке — Finance.ua

Эксперт рассказал, что происходит на валютном рынке
Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий рассказал, какие факторы повлияли на наличный курс доллара и почему это не последние изменения на табло обменных пунктов.
По его словам, наличный курс доллара, хотя пока и стабилизировался в диапазоне 33,0-33,5 грн, действительно показывает значительные колебания за последние два месяца.
«В этом ничего удивительного нет, поскольку наличный рынок валюты стал значительно уже после 24 февраля, а значит, любые незначительные перекосы в спросе и предложении на нем сильнее прежнего влияют на курс. Факторами роста наличного курса валют в последние недели служили спрос на доллары и евро от мигрантов, волонтеров и желающих приобрести беспошлинные авто. Также спрос на валюту может временно расти в период обострения российской агрессии. При этом в связи с тем, что многие украинцы остались без стабильных источников доходов, они будут все активнее использовать свои валютные сбережения, что может способствовать снижению наличного курса иностранных валют в ближайшие месяцы», — объяснил эксперт.
«Ибо курс продажи валюты ограничен сверху курсом НБУ+10% (29,25 грн +10%. — Ред.), то есть и курс покупки валюты они должны ставить не выше, чем НБУ +10%. Сегодня курс покупки доллара в обменниках начинается с 33 грн, в то время как банки не могут покупать доллар дороже чем по 32,18. Таким образом, банки сегодня вне валютного рынка — им никто наличную валюту не продаст», — подчеркнул руководитель аналитического департамента Concorde Capital.