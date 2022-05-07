Эксперт рассказал, что происходит на валютном рынке — Finance.ua

Эксперт рассказал, что происходит на валютном рынке

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Эксперт рассказал, что происходит на валютном рынке

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий рассказал , какие факторы повлияли на наличный курс доллара и почему это не последние изменения на табло обменных пунктов.

По его словам, наличный курс доллара, хотя пока и стабилизировался в диапазоне 33,0-33,5 грн, действительно показывает значительные колебания за последние два месяца.

«В этом ничего удивительного нет, поскольку наличный рынок валюты стал значительно уже после 24 февраля, а значит, любые незначительные перекосы в спросе и предложении на нем сильнее прежнего влияют на курс. Факторами роста наличного курса валют в последние недели служили спрос на доллары и евро от мигрантов, волонтеров и желающих приобрести беспошлинные авто. Также спрос на валюту может временно расти в период обострения российской агрессии. При этом в связи с тем, что многие украинцы остались без стабильных источников доходов, они будут все активнее использовать свои валютные сбережения, что может способствовать снижению наличного курса иностранных валют в ближайшие месяцы», — объяснил эксперт.

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По мнению Паращия, возвращение украинцев из временной эмиграции вряд ли возымеет какой-то особый эффект на наличный рынок.

Также он отметил, что то, что НБУ разрешил банкам продавать наличную валюту, при этом ввел ограничение цены продажи, создает банкам только проблемы.

«Ибо курс продажи валюты ограничен сверху курсом НБУ+10% (29,25 грн +10%. — Ред.), то есть и курс покупки валюты они должны ставить не выше, чем НБУ +10%. Сегодня курс покупки доллара в обменниках начинается с 33 грн, в то время как банки не могут покупать доллар дороже чем по 32,18. Таким образом, банки сегодня вне валютного рынка — им никто наличную валюту не продаст», — подчеркнул руководитель аналитического департамента Concorde Capital.

Также он отметил, что сейчас ситуация позволяет постепенно снимать валютные ограничения, но всё может быстро измениться.

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