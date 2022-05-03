Продажа валюты в четыре раза превысила покупку — НБУ — Finance.ua
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Продажа валюты в четыре раза превысила покупку — НБУ

Сегодня 14:33Валюта
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Продажа валюты в четыре раза превысила покупку — НБУПродажа валюты в четыре раза превысила покупку — НБУ
В апреле украинцы продали в четыре раза больше валюты, чем купили.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка.
Так, за месяц население продало банкам наличной и безналичной валюты на 315,2 млн долларов, а купило на 77,4 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 237,8 млн долларов.
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Всего с начала года население продало валюты на 4782 млн долларов и купило на 4753,8, чистая продажа составила 28,2 млн долларов.
Сам НБУ в апреле купил на межбанке 41 млн долларов и продал 2 244,3 млн долларов. Отрицательное сальдо за месяц составило 2 203,3 млн долларов.

События на валютном рынке: правильно ли делает Нацбанк?

Всего с начала года центробанк купил 1 889,6 млн долларов и продал 7 490,4 млн долларов. Отрицательное сальдо 5 600,8 млн долларов.

Узнайте о курсах валют на Finance.ua

По материалам: Корреспондент.net
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