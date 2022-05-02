Более 90% обращения валюты обеспечивает черный рынок — эксперт

Сегодня 08:01 — Валюта

Более 90% наличного обращения валюты обеспечивает чёрный рынок. При этом спрос на наличную валюту оценивается даже выше, чем в прошлом, когда банки ежедневно продавали населению по $50-60 млн. Об этом рассказал эксперт в CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Что ждет валютный рынок?

Что касается перспектив дальнейшей либерализации, скажем, принятия НБУ решения об увеличении максимально возможного отклонения наличного курса продажи валюты от официального или отмены требования о продаже банками только купленной у населения валюты, то Дубогрыз видит два пути.

«Варианты понятны: нужно либо ничего не трогать до стабилизации ситуации безопасности в стране, то есть, до окончания войны, либо „отпустить“ маржу. Но тогда объемы официальных сделок по покупке валюты возрастут. И где банкам брать валютные наличные, непонятно. Отменять ограничения, считаю, нерационально. На месте Нацбанка я просто оставил бы все как есть», — считает он.

Спрос не уменьшается

Дубогрыз убежден, что при нынешних условиях, несмотря на общее падение уровня доходов населения, спрос на евро и прежде всего доллары в дальнейшем не будет уменьшаться.

«Люди видят, что в стране ускоряется инфляция, понимают, что из-за войны с огромными проблемами сталкивается украинская экономика. Поэтому начинают „на всякий случай“ обменивать остатки гривневых средств на валюту. Плюс еще один момент — крайне низкие ставки по банковским депозитам . Поэтому экономические ожидания инфляции, девальвации, всеобщая неопределенность и стимулируют украинцев покупать доллар как средство сбережения», — отметил Дубогрыз.

Справка Finance.ua:

с 30 апреля действует уточненный Нацбанком порядок определения банками-эмитентами курса гривны к иностранным валютам при осуществлении операций с использованием электронных платежных средств;

это означает, что когда производится списание со счета клиента гривны, и если межбанковский перевод по этой операции осуществляется в иностранной валюте, курс гривны к иностранной валюте не должен превышать более чем на 10% официальный курс НБУ на день отражения банком операции.



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