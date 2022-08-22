Эксперт объяснил, почему Bitcoin лучше золота — Finance.ua

Эксперт объяснил, почему Bitcoin лучше золота 22.08.2022, 00:05 — Финтех и Карты

Эксперт объяснил, почему Bitcoin лучше золота

Ветеран высокодоходной кредитной торговли с 30-летним опытом работы Грег Фосс в своем Tвиттер рассказал , в чем Bitcoin превосходит золото.

По словам эксперта, ограничение предложения Bitcoin в 21 миллион является преимуществом над золотом, поскольку на него не влияет какое-либо движение цены. При этом золотодобывающие компании, скорее всего, будут искать новые месторождения и вносить на рынок дополнительное количество металла.

В этой связи Фосс отметил, что Bitcoin гораздо лучше, чем золото, несмотря на то, что драгоценный металл имеет более высокую рыночную капитализацию.

«Если цена Bitcoin удвоится, утроится или вырастет в десять раз, мы знаем о предложении. Это прекрасно. Вот почему BTC гораздо лучше, чем золото», — отметил он.

Кроме того, он отметил важность стратегии одновременных инвестиций в Bitcoin и золото.

«Если вы собираетесь инвестировать в Bitcoin, не забирайте свои деньги из золота и не вкладывайте их в BTC, возьмите деньги из облигаций и их вложите в BTC», — заявляет Фосс.

Примечательно, что по мере «взросления» первая криптовалюта все чаще рассматривается как потенциальная замена золоту как средству сохранения и защиты от инфляции. Правда, в 2022 году золото стало лучше инвестицией, чем BTC, в годовом исчислении.

cryptomisto По материалам:

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