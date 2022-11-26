Эксперт назвал ключевой фактор, благодаря которому биткоин достиг своего исторического максимума в $69 000 — Finance.ua
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Эксперт назвал ключевой фактор, благодаря которому биткоин достиг своего исторического максимума в $69 000

Финтех и Карты
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Эксперт назвал ключевой фактор, благодаря которому биткоин достиг своего исторического максимума в $69 000
Эксперт назвал ключевой фактор, благодаря которому биткоин достиг своего исторического максимума в $69 000
Известный экономист Питер Шифф по прозвищу «Золотой жук» предположил, что фактором, выведшим биткоин (BTC) на исторический максимум (ATH) в $69 000 долларов, стал биткоин-траст Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Эксперт даже описал конкретную схему, используемую институциональным инвестором.
По словам Шиффа, GBTC активно продвигался на CNBC, чтобы привлечь внимание розничных инвесторов, готовых платить «большие» премии к стоимости чистых активов траста. Затем, привлекая розничные средства, Grayscale выпустил еще больше акций для учреждений и использовал полученные средства для покупки биткоинов. Это подняло цену до новых высот.
Хотя фонд Grayscale привлек значительное количество покупателей в первые дни благодаря привлекательному предложению, со временем возник дисбаланс между количеством акций и стоимостью чистых активов траста. Цена GBTC значительно отстала от спотовой цены биткоина, разница превысила 40%.
По последним данным, GBTC, продающийся с 43% дисконтом к биткоину, все еще не вызывает интереса со стороны инвесторов, несмотря на его падение в цене из-за определенных инвестиционных и временных ограничений.
По материалам:
cryptomisto
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