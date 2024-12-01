Эксклюзивные комбинации: как онлайн забронировать номерной знак на авто — Finance.ua

Эксклюзивные комбинации: как онлайн забронировать номерной знак на авто Сегодня 19:20 — Личные финансы

Эксклюзивные комбинации: как онлайн забронировать номерной знак на авто

Подчеркнуть свою личность или ощутить в роли супергероя. Так называемые «бондовские» номера с эксклюзивными комбинациями становятся популярны среди автовладельцев. Спрос наблюдается на комбинации 7777, 8888, 0001, 0007, 5555, 0088.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины.

Найти красивый номер можно в несколько кликов онлайн из собственного гаджета. На сайте Главного сервисного центра МВД есть удобный функционал проверки наличия номерных знаков. Он позволяет просмотреть существующие комбинации номерных знаков и увидеть, в каком сервисном центре МВД он находится.

Также граждане могут сразу же забронировать любимый номер. Эта опция доступна в Кабинете водителя и популярна среди водителей.

Какие номера можно забронировать

так и бесплатную. Среди имеющихся номерных знаков можно выбрать как определенную (платную) комбинацию цифр,

Услуга выбора номерного знака стоит 360 грн. за любую комбинацию, кроме определенных платных комбинаций цифр. Их стоимость составляет от 4800 до 96 000 грн. В целом, с начала 2024 года по состоянию на сегодняшний день в Кабинете водителя забронировано 57 919 номерных знаков, из них — 41 702 закреплены за транспортными средствами.

Инструкция

Для бронирования номерного знака нужно авторизоваться в Кабинете водителя.

Далее пересмотреть наличие свободного сочетания цифр или букв и цифр в сервисном центре МВД, где планируется осуществление регистрационных действий.

После того как желаемая комбинация выбрана, ее можно забронировать для своего транспортного средства на 10 дней. Заплатить за стоимость выбора и/или за комбинацию цифр и букв можно тоже онлайн.

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В течение 10 дней автовладельцу необходимо обратиться в сервисный центр МВД и закрепить выбранный номерной знак за своим транспортным средством. Иначе по истечении этого срока номерной знак автоматически вернется в список свободных. Продление бронирования не предусмотрено. Для возврата средств за выбранную комбинацию номерного знака следует обратиться в региональный сервисный центр МВД той области, где заказали услугу.

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