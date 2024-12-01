Эксклюзивные комбинации: как онлайн забронировать номерной знак на авто — Finance.ua

Эксклюзивные комбинации: как онлайн забронировать номерной знак на авто
Подчеркнуть свою личность или ощутить в роли супергероя. Так называемые «бондовские» номера с эксклюзивными комбинациями становятся популярны среди автовладельцев. Спрос наблюдается на комбинации 7777, 8888, 0001, 0007, 5555, 0088.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины.
Найти красивый номер можно в несколько кликов онлайн из собственного гаджета. На сайте Главного сервисного центра МВД есть удобный функционал проверки наличия номерных знаков. Он позволяет просмотреть существующие комбинации номерных знаков и увидеть, в каком сервисном центре МВД он находится.
Также граждане могут сразу же забронировать любимый номер. Эта опция доступна в Кабинете водителя и популярна среди водителей.
Какие номера можно забронировать
Среди имеющихся номерных знаков можно выбрать как определенную (платную) комбинацию цифр, так и бесплатную.
Услуга выбора номерного знака стоит 360 грн. за любую комбинацию, кроме определенных платных комбинаций цифр. Их стоимость составляет от 4800 до 96 000 грн. В целом, с начала 2024 года по состоянию на сегодняшний день в Кабинете водителя забронировано 57 919 номерных знаков, из них — 41 702 закреплены за транспортными средствами.
Инструкция
- Для бронирования номерного знака нужно авторизоваться в Кабинете водителя.
- Далее пересмотреть наличие свободного сочетания цифр или букв и цифр в сервисном центре МВД, где планируется осуществление регистрационных действий.
- После того как желаемая комбинация выбрана, ее можно забронировать для своего транспортного средства на 10 дней. Заплатить за стоимость выбора и/или за комбинацию цифр и букв можно тоже онлайн.
В течение 10 дней автовладельцу необходимо обратиться в сервисный центр МВД и закрепить выбранный номерной знак за своим транспортным средством. Иначе по истечении этого срока номерной знак автоматически вернется в список свободных. Продление бронирования не предусмотрено. Для возврата средств за выбранную комбинацию номерного знака следует обратиться в региональный сервисный центр МВД той области, где заказали услугу.
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