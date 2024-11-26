Какую марку авто чаще всего перерегистрировали через «Дію» — Finance.ua

Какую марку авто чаще всего перерегистрировали через «Дію» Сегодня 13:32 — Технологии&Авто

Какую марку авто чаще всего перерегистрировали через «Дію»

За 11 месяцев работы сервиса украинцы перерегистрировали в «Дії» уже 200 тысяч автомобилей.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Самой популярной маркой таких авто стала Volkswagen. Через «Дію» зарегистрировали 66,6 тыс автомобилей этого производителя.

«На улице каждый день вижу уникальные номера: DI IA, DI IT, их можно получить, только если купили авто через „Дію“. Для автолюбителей, которые продают машину не впервые и застали сервис в оффлайне, — перерегистрация в „Дії“ на уровне магии. Онлайн устранил бегунки, бумаги и очереди. На весь процесс идет несколько минут, поэтому успеете купить или продать машину, пока выпьете кофе», — отметил он.

Также министр напомнил, приложение не даст продать авто, которое в розыске или угнано.

Напомним, с 20 декабря 2023 года каждый желающий может воспользоваться услугой перерегистрации авто в приложении «Дія». Получить номерной знак и свидетельство о регистрации авто можно в отделении «Укрпочты» на территории Украины или курьером по указанному адресу.

, если украинцам вдруг будет отказано в перерегистрации авто. А в июле 2024 года Минцифры совместно с МВД и сервисными центрами доработало водительские услуги. Теперь «Дія» будет указывать причину

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