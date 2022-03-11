Экономическая рецессия в россии будет глубокой — МВФ

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Экономическая рецессия в россии будет глубокой — МВФ

МВФ уже не считает маловероятным дефолт россии по внешнему долгу и прогнозирует «глубокую рецессию» российской экономики в результате войны, развязанной кремлем против Украины, а также масштабные санкции, введенные против рф.

Об этом сказала на онлайн-брифинге в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«Российская экономика сокращается, а рецессия в россии будет глубокой — это уже понятно», — отметила директор-распорядитель Фонда.

По ее словам, МВФ больше не считает российский дефолт «маловероятным событием». Она также подчеркнула: чем больше будет продолжаться российская война против Украины, тем продолжительнее будет режим санкций и более значимо влияние на ее экономику.

«Но я бы сказала категорично, что российская экономика переживает острое сокращение», — добавила Георгиева.

Она также отметила, что МВФ в операционном плане сейчас никак не взаимодействует с россией. «Наш московский офис (представительство МВФ в россии. — Ред.) также не работает», — сказала Георгиева.

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