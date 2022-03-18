ЕК подготовит заключение по заявке Украины на членство в ЕС через несколько месяцев — Finance.ua
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ЕК подготовит заключение по заявке Украины на членство в ЕС через несколько месяцев

Сегодня 15:03Казна и Политика
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ЕК подготовит заключение по заявке Украины на членство в ЕС через несколько месяцевЕК подготовит заключение по заявке Украины на членство в ЕС через несколько месяцев
Заключение Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС будет готово через несколько месяцев.
Об этом написал в Twitter Президент Владимир Зеленский после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«У него был предметный разговор с президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Заключение ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК предоставлено поручение. Совместно движемся к нашей стратегической цели», — написал Зеленский.
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с Президентом Владимиром Зеленским заявила, что европейский путь Украины уже начался.

Справка Finance.ua:

  • 1 марта заявку Украины на вступление в ЕС передали постоянному представителю Франции, председательствующей в Совете Евросоюза;
  • 14 марта стало известно, что начался технический процесс рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском Союзе и в ближайшее время ЕС пришлет Украине «вопросник» относительно почти всех сфер.
По материалам: Українська правда
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