Україна отримала «зелене світло» на членство в ЄС: на Банковій розповіли, що далі — Finance.ua

Україна отримала «зелене світло» на членство в ЄС: на Банковій розповіли, що далі

Вчора 09:05 — Казна та Політика

Україна отримала «зелене світло» на членство в ЄС: на Банковій розповіли, що далі

Розпочався технічний процес розгляду заявки України на членство в Європейському Союзі і найближчим часом ЄС надішле Україні «запитальник» щодо майже усіх сфер.

Про це заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква повідомив в інтерв’ю ТСН

«Процес розпочався, заявка України на опрацюванні Єврокомісії. Найближчим часом триватиме суто технічний процес. ЄС надішле Україні так званий запитальник із переліком дуже детальних запитань, які стосуватимуться майже усіх сфер: економічних, політичних, юридичних, прав людини... Основний висновок, який має зробити Єврокомісія, — чи відповідає Україна Копенгагенським критеріям членства в ЄС», — сказав Жовква.

Він звернув увагу, що завдання України — дуже швидко опрацювати цей запитальник, і уряд над цим вже працює, зокрема, днями була спільна нарада з Президентом, були прем’єр і члени Кабміну.

«Роботу треба починати вже сьогодні. Наш переговірник на найближчі тижні — це Єврокомісія, як інституція, і відповідні профільні єврокомісари, зокрема комісар із питань розширення та сусідства Олівер Варгеї і, безумовно, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн», — пояснив Жовква.

Заступник керівника ОП наголосив, що після того, як думка Єврокомісії буде підготовлена, збирається Європейська рада (лідери держав-членів ЄС) і ухвалюють важливе рішення про початок переговорів щодо Угоди про вступ України до ЄС і ось на цьому етапі і може з’явитися статус країни-кандидата, хоча він не обов’язковий.

«Не треба на ньому зациклюватися (на статусі країни-кандидата. — Ред). Що він дає? Дуже важливо, що він дає доступ до структурних фондів ЄС. Тобто, це фонди, які за абсолютно іншим порядком коштів зможуть фінансувати те, що нам буде потрібно після війни. Взагалі ці фонди розраховані на багато речей, в тому числі на інфраструктуру», — сказав Жовква.

За його словами, отримавши такий доступ, Україна говоритиме про зовсім інший порядок цифр і фінансування країни-кандидата. Ось для цього цей статус важливий. Хоча переговори про вступ йтимуть своїм відповідним порядком.

Крім того, Жовква звернув увагу, що на неформальному саміті у Версалі 10 березня Україна передусім отримала сигнали і меседжі про те, що знаходиться на європейському шляху, на одному шляху з членами ЄС.

«Всі бачили заяву і фразу, що відтепер Україна є членом європейської родини. Це важливо з точки зори „брюссельської мови“, яка є дуже складною, буквально кожну літеру або кому інколи доводиться обговорювати», — сказав заступник керівника ОП.

Крім того, Жовква розповів, що за його інформацією, дискусії щодо України у Версалі тривали майже сім годин і в результаті ухвалили резолюцію, яка з точки зору ЄС є збалансованою.

«Тобто, вони (лідери країн-членів ЄС. — Ред.) зберегли єдність, яку дуже цінують. З точки зору України, він (документ. — Ред.), звичайно, міг бути сильнішим. Але ми отримали фіксацію положень тих позицій держав-членів, яку ми маємо на сьогодні. На Версальському саміті життя не завершується. Нагадаю, що буквально за два тижні, 24-25 березня, буде формальний черговий саміт Європейської ради. І вже зараз ми ставимо питання таким чином, щоб там також звучала тема України», — додав Жовква.

Він акцентував увагу, що позиція української влади полягає в тому, щоб на будь-якому зібранні Європейської ради, або ради міністрів закордонних справ, або на нижчих рівнях, тема України має постійно звучати.

Заступник глави ОП також зазначив, що у держав-членів Європейського Союзу вже не постає питання, чи має Україна стати членом ЄС.

«Я б не сказав, що якась країна в ЄС виступає категорично проти членства як такого. Тобто, у держав-членів ЄС вже не постає питання, чи має Україна стати членом ЄС. Всі відповідають ствердно „так“. До речі, це кардинальна зміна ситуації, у порівнянні навіть із кількома тижнями чи місяцями перед війною, яка, на жаль, розпочалася. Хто може бути проти? Проти чого можуть бути деякі держави? Швидше проти прискореної процедури вступу. Наразі м’яч на полі Єврокомісії», — сказав він.

Жовква наголосив, що незважаючи на це кожного дня ми продовжуємо працювати буквально з кожною країною ЄС.

«Бо, якщо є певний перелік країн, які нас дуже сильно підтримують, і прискорену процедуру вступу, і всі наші прагнення... Я їх можу назвати і подякувати: Польща, Литва, Латвія та Естонія, Словаччина. З ними ми також працюємо, адже вони можуть і вже переконують своїх колег і партнерів по ЄС. І деякі країни під час саміту Європейської ради нас приємно здивували в своїй позиції щодо підтримки України», — зауважив він.

За його словами, позиція країн-членів має і буде змінюватися буквально кожного дня. «Весь дипломатичний корпус, наші посли за кордоном над цим працюють, ми працюємо тут в Києві. Тому позитивна динаміка буде збільшуватися», — додав Жовква.

Заступник глави ОПУ висловив думку, що можливо лідери певних країн трохи відстають від громадської думки в своїх країнах.

«Ми зробили аналітичне дослідження, подивилися буквально в кожній країні-члені ЄС, яка кількість населення підтримує вже сьогодні вступ України до ЄС. Найменша кількість — 55%, найбільша — понад 70%. Тобто, середня температура по палаті — десь 60% плюс. Тому, якщо в деяких країнах лідери трохи повільніше реагують на думку своїх громадян, тоді очевидно доведеться це більш предметно пояснювати», — розповів він.

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