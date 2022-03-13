Абсолютна більшість німців, французів та італійців – за вступ України до ЄС — Finance.ua
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Абсолютна більшість німців, французів та італійців – за вступ України до ЄС

Вчора 10:46Світ
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Абсолютна більшість німців, французів та італійців – за вступ України до ЄСАбсолютна більшість німців, французів та італійців – за вступ України до ЄС
Масштабне опитування, проведене одночасно у 4 державах ЄС, у тому числі в трьох «євроскептичних» державах, засвідчило історично високу підтримку членства України в ЄС громадянами цих держав.
«Європейська правда» має у розпорядженні дані опитування, яке було проведене у Німеччині, Франції, Італії та Польщі.
Усі без винятку держави мають стійку перевагу громадської думки на користь вступу України до ЄС.
Найменшим виявився рівень підтримки у Франції, але й там він високий — 62% громадян підтримують вступ, 38% виступають проти. У Німеччині підтримка вступу є суттєво вищою, 69% заявили про те, що виступають за вступ України до ЄС. У Італії, яка має імідж проросійської держави, прибічників вступу ще більше, 71%, і відповідно противників 29%.
За рахунок ще більшого рівні підтримки на сході Європи (у Польщі — 91%) дослідники вважають, що загальноєвропейська підтримка перебуває на рівні приблизно 71%.
Крім того, 68% європейців після почату російської агресії схиляються до більшої безпекової інтеграції ЄС — створення так званої «європейської армії». У «західній трійці» підтримка спільної армії є найнижчою у Італії (59%), у Німеччині та Франції вона склала 66-68%.
Як повідомлялося, Німеччина та Франція — одні з нечисленних скептично налаштованих держав, що виступали проти прискореного надання Україні офіційного статусу кандидата на саміті ЄС у Версалі. Вони апелюють до того, що це нібито не має підтримки у їхньому суспільстві.
За матеріалами: Українська правда
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