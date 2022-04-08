ЕИБ предоставит Украине 1,3 млрд евро раньше срока — Finance.ua

ЕИБ предоставит Украине 1,3 млрд евро раньше срока

Сегодня 15:12 — Казна и Политика

ЕИБ предоставит Украине 1,3 млрд евро раньше срока

Европейский инвестиционный банк ускорит передачу Украине дополнительных 1,3 млрд евро. Деньги направят в Фонд восстановления Украины.

Об этом заявил президент учреждения Вернер Хойер.

«Мир восхищается храбростью и боевым духом Украины перед лицом агрессии. В сотрудничестве с другими институтами ЕС мы готовы ускорить передачу дополнительных 1,3 млрд евро в ближайшие месяцы. Как и весь ЕС, Банк ЕС полностью привержен поддержке устойчивости и быстрому восстановлению в мирной и независимой Украине», — сказал Хойер.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство считает инвестиционные ресурсы банка одним из приоритетных источников для финансирования проектов развития.

«Банк оказал своевременную помощь в размере 668 млн евро, которые были направлены на финансирование первоочередных гуманитарных и социальных расходов», — отметил Денис Шмыгаль.

Ранее глава украинского правительства заявлял, что потери Украины из-за войны могут составить $1 трлн. Речь идет об ущербе от разрушенных производственных мощностей и инфраструктуры.

Отметим, KSE Institute увеличил оценку ущерба инфраструктуре Украины от агрессии России до $68 млрд. Это эквивалентно почти 2 трлн грн. При этом за прошлую неделю оценка ущерба возросла на $5 млрд. С начала военной агрессии россии 24 февраля в Украине повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 533 учебных заведения, 300 детских садов, 196 медицинских заведений, 129 заводов и предприятий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.