Двигайся в сторону, SHIB: DOGEN может достичь $50 раньше, чем DOGE дойдет до $1 — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Двигайся в сторону, SHIB: DOGEN может достичь $50 раньше, чем DOGE дойдет до $1 Сегодня 08:10 — Криптовалюта

Двигайся в сторону, SHIB: DOGEN может достичь $50 раньше, чем DOGE дойдет до $1

Новая криптовалюта стремительно завоевывает рынок. Пока популярные монеты, такие как Dogecoin, медленно продвигаются к новым рубежам, DOGEN привлекает внимание прогнозами о резком росте до $50. Этот неожиданный претендент бросает вызов привычным устоям и вызывает интерес. Криптосообщество напряженно следит, сможет ли DOGEN опередить своих конкурентов.

DOGEN: Главный мемтокен для настоящих альфа-лидеров, которые всегда побеждают

Представьте себе жизнь мечты — роскошные автомобили, горы наличных и внимание самых красивых женщин. Вот что такое стиль жизни DOGEN!

Если вы тот, кто всегда ищет, как подняться на новый уровень, вам нужно обратить внимание на DOGEN. Этот мемтокен создан для настоящих альфа-лидеров, которые всегда выигрывают.

💎 HODL как зверь, доминируй на рынке! 💎 DOGEN вот-вот взорвется! Ожидается рост на 700% еще до завершения пресейла — и это только начало. DOGEN готовится к бешеным тысячекратным приростам, которые делают мемтокены такими популярными в этом сезоне. Входите в игру на ранних этапах и наблюдайте, как остальные пытаются вас догнать, пока вы уже на вершине!

⚡️ Пропустили WIF, Popcat или Ponke? ⚡️ DOGEN — это новый альфа-токен на блокчейне Solana, который играет наравне с большими псами, такими как BONK, WIF и Popcat, все из которых показали прирост более 1000% в какой-то момент.

Сейчас DOGEN остается незамеченным, но готовится установить новые рекорды в этом бычьем рынке. Вы не хотите пропустить такую возможность.

Чувствуете дух DOGEN? Отлично, потому что они проводят эйрдроп! Все, что нужно, — это показать себя в соцсетях, приобрести токены во время пресейла и начать собирать свою армию DOGEN с помощью реферальной ссылки. За каждого привлеченного участника вы получите жирные 20% от их Golden Points с покупки токенов.

Shiba Inu (SHIB): Мемкойн на базе Ethereum с растущей утилитарностью

Shiba Inu (SHIB) — это криптовалюта, начавшаяся как мем, вдохновленный Dogecoin, но со временем она превратилась во что-то большее. Запущенная в августе 2020 года анонимным создателем под именем Ryoshi, SHIB работает на блокчейне Ethereum, что дает ей доступ к широкой экосистеме Ethereum. Половина изначального предложения была отправлена основателю Ethereum Виталику Бутерину, который пожертвовал значительную часть средств в Индийский фонд криптопомощи Covid и сжег 40% общего предложения.

В отличие от Dogecoin, SHIB поддерживает проекты, такие как ShibaSwap (децентрализованная биржа), а также имеет планы по внедрению NFT и системы управления на основе DAO. Эти разработки могут повысить утилитарность SHIB. В текущем рыночном цикле расширение функционала SHIB делает его привлекательным вариантом.

Рост Dogecoin: как мемкойн стал одной из ведущих криптовалют

Dogecoin (DOGE) был запущен в 2013 году как веселая альтернатива традиционным криптовалютам, с изображением собаки породы сиба-ину из мема «Doge» на логотипе. В отличие от Биткоина с ограниченным предложением, Dogecoin был создан для изобилия, без максимального лимита и с добычей 10 000 новых монет каждую минуту.

В 2021 году его стоимость резко выросла благодаря влиянию соцсетей и поддержке таких фигур, как Илон Маск, что сделало его одной из ведущих криптовалют по рыночной капитализации. Dogecoin демонстрирует силу сообщества и соцсетей в формировании финансовых рынков. Его потенциал заключается в сильной поддержке сообщества и широкой узнаваемости. В текущем рыночном цикле популярность Dogecoin делает его привлекательным вариантом для инвесторов.

Вывод

С учетом текущего рыночного импульса токены, такие как SHIB и DOGE, могут иметь меньший немедленный потенциал. DOGEN выделяется как токен, предназначенный для тех, кто стремится к лучшему в жизни, олицетворяя роскошь и успех. Следуя пути успешных токенов, таких как BONK и Popcat, DOGEN строит сообщество альфа-лидеров, предлагая реальные преимущества и эксклюзивные привилегии для ранних участников.

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