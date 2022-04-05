Две трети украинцев понесли потери из-за войны — Finance.ua

Две трети украинцев понесли потери из-за войны

Сегодня 21:06 — Личные финансы

Две трети украинцев понесли потери из-за войны, freepik.com

По состоянию на конец марта 66% граждан Украины уже понесли потери от войны.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.

Как показывают результаты опроса, только 37% работавших по состоянию на начало войны украинцев получают заработную плату за март в полном объеме. Еще 29% получат заработную плату частично, а 26% не получат вовсе. Среди работников частного сектора: 31% получат заработную плату частично, а еще 31% не получат вовсе.

Инфографика: Info Sapiens

Большинство украинцев говорят, что без зарплаты их доходов хватит на 1-3 месяца: 14% — только на март, 25% — на март и апрель, 21% — на 3 месяца.

Инфографика: Info Sapiens

Вместе с тем, положительной тенденцией является то, что 20% тех, кто прервал работу или учебу из-за войны, сейчас их возобновили. Только треть не прекращали работать или учиться из-за войны. Опять же, в частном секторе ситуация хуже, чем в государственном: только 25% не переставали работать, а 54% перестали.

Из тех, кто работал или учился в последние 4 недели, 40% сказали, что работали хуже или меньше, чем до войны, но 15%, наоборот, стали работать больше.

В целом доля безработных в украинской рабочей силе выросла с 9% в феврале до 27% в марте.

Соответственно, 83% украинцев считают, что сейчас лучше экономить деньги, и только 11% — сейчас лучше тратить больше денег (например, на запасы или крупные покупки).

В общей сложности 66% граждан понесли потери от войны: в частности, 43% отметили уменьшение или полную потерю дохода, 28% — потерю работы, 18% — разъединение семьи, 8% — потерю или разрушение дома или имущества, 7% — не предоставление надлежащей медицинской помощи, 6% — потерю жизни или здоровья членов семьи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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