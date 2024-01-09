Две цели перезагрузки фискальной системы: чего ждать бизнесу — Finance.ua

Две цели перезагрузки фискальной системы: чего ждать бизнесу Сегодня 13:02

Две цели перезагрузки фискальной системы: чего ждать бизнесу

Национальная стратегия доходов до 2030 г., подготовленная Минфином, является планом реформирования фискальной системы до окончания указанного десятилетия. Часть изменений касается налоговой политики, а часть — административных органов.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«Речь идет без преувеличения о перезагрузке фискальной системы страны. Благодаря работе Минфина мы наконец-то перешли из плоскости не вполне адекватных псевдонаучных дискуссий уровня соцсетей… в нормальную глубокую работу по поэтапному, но необратимому изменению сути, философии наших публичных финансов», — завил нардеп.

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По его словам, стратегия направлена ​​на две цели. Первая — это институциональные конфигурации системы государственных фискальных органов: налоговой и таможни. Внедрение риск-ориентированного подхода и диджитализация (реализуются на протяжении всего 2023 года), улучшение администрирования.

Вторая цель — изменение налоговой политики. Некоторые налоги будут изменяться существенно, но после войны. Речь идет о системе единого налога, которая будет изменена по образцу какой-то европейской страны.

«Прогрессивная ставка налога на доходы физических лиц. Введение мгновенной амортизации. Стимулирование перерабатывающей промышленности. Имплементация налоговых и таможенных евродиректив. Это все поэтапно до 2030 года», — указал парламентарий.

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Что касается НДС, по словам Гетманцева, подходы и принципы будут изменяться несущественно, потому что в существующих реалиях они правильны и адекватны.

Также нардеп прокомментировал ситуацию с уплатой налога для самозанятых лиц, облагаемых налогом в 19,5%. Рассматривается вариант, когда не нужно будете декларировать это, а просто произвести платеж через телефон как через РРО, и автоматически пойдет оплата налога.

«То есть мы исключаем любую бюрократию из процесса… Сейчас это предложение к одному из элементов той системы упрощенного налогообложения, которая будет после войны. Это обсуждается. Лидерство здесь за Минфином», — добавил парламентарий.

Но он уточнил, что до конца войны в Украине не будут менять систему налогообложения.

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УНІАН По материалам:

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