ДТП можно оформить в Дії без полиции: как это сделать

После небольшого ДТП водителям теперь не обязательно заполнять бумажный Европротокол. Полный цикл оформления можно пройти в приложении Дія: данные о водителях, автомобилях и страховых полисах приложение подтягивает из реестров автоматически, а готовый документ передает в МТСБУ и страховые компании.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Кто может оформить Европротокол в Дії

Европротокол можно оформить, если:

в ДТП участвуют только два автомобиля без прицепов;

оба автомобиля находятся на месте ДТП;

нет погибших или травмированных;

повреждены только автомобили, другое имущество не пострадало;

оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО;

водители не находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и под влиянием лекарства, которое может снижать внимание или скорость реакции;

водители пришли к соглашению об обстоятельствах ДТП.

Требования к водителям

Оформить Европротокол могут водители, у которых в Дії одновременно есть:

Верифицированный РНУКНП;

Цифровой паспорт — ID-карта, заграничный или вид на жительство;

Водительское удостоверение;

Свидетельство о регистрации ТС — как владелец или надлежащий пользователь;

Действующий полис ОСАГО на авто, попавшее в ДТП.

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Если у другого водителя нет Дії с верифицированными документами, можно оформить бумажный Европротокол. Если участники не согласны с обстоятельствами ДТП, необходимо вызвать полицию по номерам 112 или 102.

Как оформить ДТП в Дії

Для начала нужно обновить приложение и перейти Сервисы → Водители → Европротокол.

Далее необходимо проверить данные, которые Дія автоматически подтянет из государственных реестров и реестра МТСБУ. После этого участники вносят информацию о ДТП и добавляют фото поврежденных автомобилей.

Второй водитель подтверждает свое участие через QR-код или оповещение в Дії. После этого оба участника подписывают документ с помощью Дія.Підпис.

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После подписания Дія автоматически передает Европротокол МТСБУ, а оттуда данные поступают в страховые компании. После оформления можно следить за статусом документа и обратиться в свою страховую компанию для дальнейших инструкций.