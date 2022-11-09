«ДТЭК» добавил к графикам почасовых отключений адреса юрлиц — Finance.ua

«ДТЭК» добавил к графикам почасовых отключений адреса юрлиц
Оператор системы распределения «ДТЭК Киевские электросети» добавил в график стабилизационных отключений адреса клиентов-юрлиц.
«Теперь владельцы бизнеса могут узнать о возможных отключениях, просто написав в окне поиска на сайте адрес своего предприятия. Это поможет спланировать работу бизнеса и подготовиться к возможному отсутствию света», — сообщила компания на Facebook-странице.
Уточнено, что в график потенциальных отключений добавлены почти 10 тыс. адресов юридических клиентов, находящихся в зданиях, имеющих отдельный адрес от многоквартирного дома и ранее не внесенных в базу стабилизационных отключений.
Актуальный график можно найти на сайте ДТЭК Киевские электросети.
Также отмечается, что компания продолжает расширять адресную базу в графиках.
«Если вашего адреса нет в графике, однако свет отсутствует — просим сообщить нам об этом через форму обратной связи на сайте „ДТЭК Киевские электросети“. Мы обязательно все проверим и внесем адрес вашего бизнеса в график при необходимости», — объяснили в компании.
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