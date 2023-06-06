Dragon Capital изменил прогноз инфляции и курса доллара в Украине — Finance.ua

Dragon Capital изменил прогноз инфляции и курса доллара в Украине Сегодня 15:02 — Валюта

Dragon Capital изменил прогноз инфляции и курса доллара в Украине

Аналитики Dragon Capital обновили прогноз обменного курса и инфляции в 2023 году и ожидают роста экономики на 3,0% г/г, отметив, что резервы НБУ на конец 2023 года останутся на уровне $37 млрд.

39 грн/долл., по сравнению с предыдущим прогнозом 43 грн/долл. Как говорится в обновленном прогнозе Dragon Capital, прогноз курса гривны на конец года улучшен до., по сравнению с предыдущим прогнозом 43 грн/долл.

При этом прогноз роста ВВП в 2023 году сохранен на уровне +3,0% г/г (прогноз был улучшен в апреле 2023 г. с -0,5% г/г).

«Учитывая улучшение прогноза валютного курса и более стремительное, чем ожидалось, замедление темпов потребительской инфляции в последние месяцы, мы также снизили наш прогноз инфляции на конец 2023 года на 3,5 п.п., до 12,5% г/г. Мы ожидаем, что благоприятная динамика инфляции позволит НБУ снизить учетную ставку до 20% до конца года», — говорится в заявлении аналитиков.

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Аналитики отмечают, что прогноз Dragon Capital построен на предположении, что действие зерновой сделки будет продлено после 18 июля, хотя отгрузка зерна будет происходить с задержками из-за препятствий, которые создает россия.

«Ожидая урожай зерна в этом году на уровне 55 млн тонн, мы оцениваем среднемесячный экспортный потенциал зерна около 3,5 млн тонн по сравнению с 4,4 млн тонн в месяц фактического экспорта с начала действия зерновой сделки. При этом пропускная способность альтернативных экспортных путей существенно расширилась, оценочно до 3,2 млн тонн зерновых в месяц, по сравнению с 1−1,5 млн тонн в первые месяцы войны», — отметили аналитики компании.

Прогнозы Dragon Capital

В ноябре 2022 года Dragon Capital ухудшил прогноз падения ВВП Украины. Ожидалось, что к концу этого года средний курс национальной валюты составит 36,6 грн за доллар, а в следующем — 38,5 грн за доллар.

В марте 2023 года Dragon Capital изменил прогноз по экономике Украины. Прогноз был улучшен благодаря более быстрой, чем ожидалось, нормализации ситуации на рынке электроэнергии и увеличению ВВП в третьем квартале 2022 года.

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«Мы улучшаем наш прогноз реального ВВП на 2023 год на 4,5 процентных пункта до -0,5% р/с благодаря более быстрой, чем ожидалось, нормализации ситуации на рынке электроэнергии и лучшему, чем ожидалось, показателю ВВП в третьем квартале 2022 года» , — отметила директор аналитического департамента и главный экономист Елена Билан.

Обновленный прогноз компании также учитывал лучшее, чем ожидалось, показатель реального ВВП в третьем квартале прошлого года. По данным Госстата, годовые темпы падения экономики в третьем квартале 2022 года сократились до -30,8%, что гораздо лучше ожидаемых -35%.

УНІАН По материалам:

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