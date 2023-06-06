5 факторов, которые будут влиять на курс гривны летом — Finance.ua

5 факторов, которые будут влиять на курс гривны летом Сегодня 08:01 — Валюта

5 факторов, которые будут влиять на курс гривны летом

Начиная с сентября 2022 года, курс доллара к гривне постоянно снижается. За 8 месяцев он стал ниже почти на 12%. Летом у курса национальной валюты есть все шансы удержаться в пределах 36,90−38,00 гривен.

Какие факторы будут больше всего влиять на курсообразование летом 2023 года? Об этом рассказываем в статье Лето для гривны: чего ждать от курса национальной валюты

Макрофинансовая помощь стран-партнеров. Сейчас доллары и евро из-за границы поступают стабильно. Только США за период с 24 февраля 2022 года по 15 января 2023 года выделили Украине 25,1 млрд долларов финансовой помощи. И на 2023 год запланировано еще 10 млрд долларов. Всего Украине помогают около 50 стран. Учитывая, что помощь Украине сохранится в течение всего года, можно утверждать, что этот фактор будет работать в пользу стабильного курса национальной валюты.

Спрос на валюту со стороны населения. Учитывая, что летом 2023 года полноценный туризм и отдых за границей доступны только ограниченному кругу населения, можно с уверенностью предположить, что спрос сохранится на низком уровне, что также будет работать в пользу стабильного курса доллара по отношению к гривне.

Работа НБУ по «связыванию» гривны. В 2023 году, стремясь уменьшить количество свободных денег, которые могут быть одномоментно выброшены на валютный рынок и повлиять на курс национальной валюты, Национальный банк резко увеличил норму резервирования средств на текущих и карточных счетах. Банкам было дано четкое указание: клиенты должны хранить свои средства на депозитах.

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Выполняя пожелания НБУ, коммерческие банки начали соревноваться, кто больше привлечет гривневые депозиты. Процентные ставки по вкладам на 3 месяца взлетели до 20−21% годовых. Это мгновенно отразилось на соотношении спрос/предложение.

Действия Национального банка привели к ожидаемому результату: доллар и евро дешевеют, и тенденция имеет шансы сохраниться.

Состояние украинской экономики в целом и ее экспортный потенциал. Один из ключевых факторов курсообразования — состояние украинской экономики — сейчас далеко от идеального. Национальный банк с помощью интервенций пока в полной мере покрывает потребности импорта, однако становится очевидным, что курс удерживается искусственно. Если бы не было финансовой поддержки из-за границы, делать это было бы просто невозможно. Если в ближайшее время «зерновое соглашение» будет сорвано, это может иметь очень негативные последствия для курса гривны.

Выплаты военным. 29 мая 2023 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 9342, в котором будет установлен размер выплат от 30 до 100 тысяч гривен военным пропорционально времени выполнения боевых задач, а также выплат срочникам, курсантам, раненым и инструкторам. В случае, если закон будет поддержан в целом, количество гривны в обороте резко увеличится, и это может отрицательно сказаться на стабильности валютного курса, достигнутого в результате довольно непростых решений.

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