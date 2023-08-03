Досрочный выход на пенсию: кто имеет право и на каких условиях — Finance.ua
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Досрочный выход на пенсию: кто имеет право и на каких условиях

Казна и Политика
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Досрочный выход на пенсию: кто имеет право и на каких условиях
Досрочный выход на пенсию: кто имеет право и на каких условиях
В Украине некоторые категории граждан могут выйти на пенсию досрочно. К тому же досрочный выход на пенсию разрешен как женщинам, так и мужчинам.
Следовательно, право на пенсию в 50 лет имеют женщины, родившие пятерых или более детей. Но есть еще одно условие — нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.
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Также на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать мужчины. Многодетный отец имеет право на получение досрочной пенсии при условии, что мать не воспользовалась своим правом или в случае ее отсутствия.
Отмечается, что многодетный отец имеет право выйти на пенсию в 55 лет при наличии 20-летнего страхового стажа.
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Заявление о назначении досрочной пенсии можно подать в орган Пенсионного фонда в срок не ранее чем за один месяц до пенсионного возраста (50-летие для женщин) и желательно не позднее трех месяцев со дня достижения этого возраста. Если заявление было подано в срок, выплаты будут поступать со дня 50-летия. Если заявление будет подано позже трехмесячного срока, то выплаты начнут начислять не с даты достижения 50-летия, а с даты подачи заявления.

Документы

В ПФУ необходимо предоставить следующие документы:
  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ, удостоверяющий приобретенный страховой стаж;
  • свидетельства о рождении детей или их паспорта.

Справка Finance.ua:

  • В течение 2011−2021 годов женщинам повысили пенсионный возраст на пять лет. Теперь и женщины, и мужчины должны выходить на пенсию по возрасту при достижении 60 лет. То есть здесь был безусловный рост возраста. Также ежегодно увеличиваются требования к количеству стажа, поэтому люди выходят на пенсию в 63 или даже в 65 лет.

Меценатские пенсии: что это и как получить 🧐

По материалам:
Finance.ua
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