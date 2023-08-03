Досрочный выход на пенсию: кто имеет право и на каких условиях — Finance.ua

Досрочный выход на пенсию: кто имеет право и на каких условиях Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Досрочный выход на пенсию: кто имеет право и на каких условиях

В Украине некоторые категории граждан могут выйти на пенсию досрочно. К тому же досрочный выход на пенсию разрешен как женщинам, так и мужчинам.

Следовательно, право на пенсию в 50 лет имеют женщины, родившие пятерых или более детей. Но есть еще одно условие — нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Также на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать мужчины. Многодетный отец имеет право на получение досрочной пенсии при условии, что мать не воспользовалась своим правом или в случае ее отсутствия.

Отмечается, что многодетный отец имеет право выйти на пенсию в 55 лет при наличии 20-летнего страхового стажа.

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Заявление о назначении досрочной пенсии можно подать в орган Пенсионного фонда в срок не ранее чем за один месяц до пенсионного возраста (50-летие для женщин) и желательно не позднее трех месяцев со дня достижения этого возраста. Если заявление было подано в срок, выплаты будут поступать со дня 50-летия. Если заявление будет подано позже трехмесячного срока, то выплаты начнут начислять не с даты достижения 50-летия, а с даты подачи заявления.

Документы

В ПФУ необходимо предоставить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

документ, удостоверяющий приобретенный страховой стаж;

свидетельства о рождении детей или их паспорта.

Справка Finance.ua:

В течение 2011−2021 годов женщинам повысили пенсионный возраст на пять лет. Теперь и женщины, и мужчины должны выходить на пенсию по возрасту при достижении 60 лет. То есть здесь был безусловный рост возраста. Также ежегодно увеличиваются требования к количеству стажа, поэтому люди выходят на пенсию в 63 или даже в 65 лет.

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