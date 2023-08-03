Доплаты к пенсии: кто из пенсионеров может получить помощь от ООН — Finance.ua

Доплаты к пенсии: кто из пенсионеров может получить помощь от ООН Сегодня 08:00 — Личные финансы

Доплаты к пенсии: кто из пенсионеров может получить помощь от ООН

В правительстве сообщили о дополнительных выплатах для пенсионеров от Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кто может получить доплаты от ООН

По словам Тараса Мельничука, правительство согласовало предложение Министерства социальной политики по реализации программы поддержки пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.

Дополнительную денежную помощь за счет средств ООН могут получить пенсионеры, отвечающие следующим критериям:

— они внутренне перемещенные лица, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий;

— у которых размер пенсионной выплаты составляет менее 3000 гривен в месяц;

— не получали с 01.03.2023 дополнительных денежных выплат от международных организаций.

Какая сумма доплаты и как оформить заявку

Заявку на получение помощи можно заполнить на информационной платформе єДопомога ( edopomoga.gov.ua ).

Размер дополнительной денежной помощи определяется как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой, но не может быть меньше 100 грн.

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НВ По материалам:

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