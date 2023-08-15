«Досье деловой репутации». ПриватБанк объявил о запуске новой услуги для бизнеса — Finance.ua
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«Досье деловой репутации». ПриватБанк объявил о запуске новой услуги для бизнеса

Личные финансы
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«Досье деловой репутации». ПриватБанк объявил о запуске новой услуги для бизнеса
«Досье деловой репутации». ПриватБанк объявил о запуске новой услуги для бизнеса
ПриватБанк объявил о запуске новой услуги «Досье деловой репутации», которая позволит украинцам больше узнать о своих партнерах по бизнесу и свести финансовые риски к минимуму.
Об этом сообщает ПриватБанк.
Новая услуга «Досье деловой репутации» поможет оценить все риски сотрудничества со своими контрагентами. Вы можете проверить/мониторить своих украинских партнеров (компании и ФЛП) онлайн об их деловой репутации и получить следующую информацию:
  • актуальные регистрационные данные;
  • информацию о руководителях ĸомпании;
  • КВЭДы;
  • наличие кредитной истории в базе Уираинского бюро редких историй;
  • наличие движимого и недвижимого имущества, а также данные об обременении движимого имущества;
  • запреты на участие в тендерах;
  • оценить вероятность дефолта ĸомпании на основании данных из отĸритых источников (сĸоринг МСБ);
  • налоговые данные (статус платы НДС, наличие налогового долга, внесение в реестр крупных налогоплательщиков);
  • судебные дела;
  • полученные лицензии;
  • исполнительные производства.

Я воспользоваться услугой

Зайдите в веб-версию «Приват24 для бизнеса»:
  • перейдите в меню «Каталог услуг»;
  • проведите поиски под названием «Досье деловой репутации»;
  • нажмите ĸнопĸу «Подключить», а затем «Открыть»;
  • введите ЕГРПОУ или ИНН и нажмите «Искать»;
  • ознакомьтесь с подробной информацией и активируйте мониторинг, если нужно.
Затем перейдите к услуге. В мобильном приложении «Приват24 для бизнеса»:
  • перейдите в меню «Услуги — Досье деловой репутации»;
  • введите ЕГРПОУ или ИНН и нажмите «Искать»;
  • ознакомьтесь с подробной информацией и активируйте мониторинг, если нужно.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк завершил первое полугодие 2023 года с финансовым результатом в 29,7 млрд грн;
  • ПриватБанк на 2 года продлил период использования всех карт. Перевыпускать карты не нужно.

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По материалам:
РБК-Україна
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