«Досье деловой репутации». ПриватБанк объявил о запуске новой услуги для бизнеса
ПриватБанк объявил о запуске новой услуги «Досье деловой репутации», которая позволит украинцам больше узнать о своих партнерах по бизнесу и свести финансовые риски к минимуму.
Об этом сообщает ПриватБанк.
Новая услуга «Досье деловой репутации» поможет оценить все риски сотрудничества со своими контрагентами. Вы можете проверить/мониторить своих украинских партнеров (компании и ФЛП) онлайн об их деловой репутации и получить следующую информацию:
- актуальные регистрационные данные;
- информацию о руководителях ĸомпании;
- КВЭДы;
- наличие кредитной истории в базе Уираинского бюро редких историй;
- наличие движимого и недвижимого имущества, а также данные об обременении движимого имущества;
- запреты на участие в тендерах;
- оценить вероятность дефолта ĸомпании на основании данных из отĸритых источников (сĸоринг МСБ);
- налоговые данные (статус платы НДС, наличие налогового долга, внесение в реестр крупных налогоплательщиков);
- судебные дела;
- полученные лицензии;
- исполнительные производства.
Я воспользоваться услугой
Зайдите в веб-версию «Приват24 для бизнеса»:
- перейдите в меню «Каталог услуг»;
- проведите поиски под названием «Досье деловой репутации»;
- нажмите ĸнопĸу «Подключить», а затем «Открыть»;
- введите ЕГРПОУ или ИНН и нажмите «Искать»;
- ознакомьтесь с подробной информацией и активируйте мониторинг, если нужно.
Затем перейдите к услуге. В мобильном приложении «Приват24 для бизнеса»:
- перейдите в меню «Услуги — Досье деловой репутации»;
- введите ЕГРПОУ или ИНН и нажмите «Искать»;
- ознакомьтесь с подробной информацией и активируйте мониторинг, если нужно.
Справка Finance.ua:
- ПриватБанк завершил первое полугодие 2023 года с финансовым результатом в 29,7 млрд грн;
- ПриватБанк на 2 года продлил период использования всех карт. Перевыпускать карты не нужно.
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