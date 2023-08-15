«Досье деловой репутации». ПриватБанк объявил о запуске новой услуги для бизнеса Сегодня 12:03 — Личные финансы

«Досье деловой репутации». ПриватБанк объявил о запуске новой услуги для бизнеса

ПриватБанк объявил о запуске новой услуги «Досье деловой репутации», которая позволит украинцам больше узнать о своих партнерах по бизнесу и свести финансовые риски к минимуму.

Об этом сообщает ПриватБанк.

Новая услуга «Досье деловой репутации» поможет оценить все риски сотрудничества со своими контрагентами. Вы можете проверить/мониторить своих украинских партнеров (компании и ФЛП) онлайн об их деловой репутации и получить следующую информацию:

актуальные регистрационные данные;

информацию о руководителях ĸомпании;

КВЭДы;

наличие кредитной истории в базе Уираинского бюро редких историй;

наличие движимого и недвижимого имущества, а также данные об обременении движимого имущества;

запреты на участие в тендерах;

оценить вероятность дефолта ĸомпании на основании данных из отĸритых источников (сĸоринг МСБ);

налоговые данные (статус платы НДС, наличие налогового долга, внесение в реестр крупных налогоплательщиков);

судебные дела;

полученные лицензии;

исполнительные производства.

Я воспользоваться услугой

Зайдите в веб-версию «Приват24 для бизнеса»:

перейдите в меню «Каталог услуг»;

проведите поиски под названием «Досье деловой репутации»;

нажмите ĸнопĸу «Подключить», а затем «Открыть»;

введите ЕГРПОУ или ИНН и нажмите «Искать»;

ознакомьтесь с подробной информацией и активируйте мониторинг, если нужно.

Затем перейдите к услуге. В мобильном приложении «Приват24 для бизнеса»:

перейдите в меню «Услуги — Досье деловой репутации»;

введите ЕГРПОУ или ИНН и нажмите «Искать»;

ознакомьтесь с подробной информацией и активируйте мониторинг, если нужно.

Справка Finance.ua:

ПриватБанк завершил первое полугодие 2023 года с финансовым результатом в 29,7 млрд грн;

ПриватБанк на 2 года продлил период использования всех карт. Перевыпускать карты не нужно.



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