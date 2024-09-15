Доля женщин в IT растет, но сфера остается преимущественно «мужской»: тенденции 2024 года — Finance.ua

Доля женщин в IT растет, но сфера остается преимущественно «мужской»: тенденции 2024 года Сегодня 11:23

Доля женщин в IT растет, но сфера остается преимущественно «мужской»: тенденции 2024 года, Фото: freepik

В 2024 году мужчины продолжают доминировать в украинской IT-сфере, составив 74% всех специалистов. Тем не менее, доля женщин постепенно увеличивается: с 14% в 2015 году до 26% в этом году.

Об этом говорится в исследовании Dou.

Кем работают женщины в IT

10 лет назад женщин было меньше, чем сегодня, почти во всех специализациях.

Доля разработчиков выросла с 5% в 2015 году до 9% в 2024 году. Женщин среди QA стало 38% с 29% в 2015 году. Практически такой же рост среди РМ: с 24% до 37%.

Значительный рост женщин в дизайне (с 27% в 2015-м до 50% в 2024-м) и маркетинге (с 48% в 2016-м до 68% сегодня).

Даже среди HR и рекрутеров за последние 10 лет стало больше женщин: в 2015-м они составляли 82% специалистов в этой специализации, а теперь — 92%.

Медианный возраст айтишников постепенно увеличивается

Медианный возраст айтишников в Украине постепенно растет. В 2015-м половина айтишников были моложе 26 лет. За 10 лет он вырос на четыре года и составляет 30 лет.

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Как и 10 лет назад, самые молодые айтишники — специалисты Data Science и Data Engineering (их медианный возраст — 28 лет, в 2015 году — 25). Такой же медианный возраст сегодня и у специалистов по Customer Success.

Самыми старшими традиционно являются технические специалисты высочайшего уровня (СТО/Director of Engineering) — их медианный возраст 35 лет (в 2015-м был 33 года). Несколько старше также специалисты по DevOps / SRE и РМ (32 года, в 2015-м — 28 лет).

Напомним, 10 лет назад в Украине доминировали небольшие компании на 50 или менее человек: в них работали 41% айтишников. Почти столько же работали в компаниях на 50−1000 человек — 39%. В крупных компаниях на 1000 или более сотрудников работало 19% айтишников.

Dou По материалам:

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