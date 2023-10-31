Доллар по 36,6 — это «якорь»: эксперт объяснил, как формируется рыночный курс валюты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доллар по 36,6 — это «якорь»: эксперт объяснил, как формируется рыночный курс валюты

Валюта
28
Доллар по 36,6 — это «якорь»: эксперт объяснил, как формируется рыночный курс валюты
Доллар по 36,6 — это «якорь»: эксперт объяснил, как формируется рыночный курс валюты
Переход к рыночному курсообразованию в Украине был неизбежным процессом. Однако НБУ имеет вопросы относительно времени, которое было выбрано для принятия такого решения.
Об этом «Телеграфу» рассказал глава комиссии по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран. По его словам, нет другого курса, кроме рыночного.
«Даже при СССР, когда за торговлю валютой была уголовная ответственность, курс формировался на „черном“ рынке. Так и во время войны: отметка 36,6 выполняла роль определенного якоря и расчетную функцию при уплате налогов. Но настоящий рыночный курс формировался на наличном рынке, и он заметно отличался от фиксированного, пока рынок не сбалансировался», — сказал Шапран.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По словам эксперта, Национальный банк Украины выбрал не лучшее время для перехода на плавающий курс доллара, что привело к излишним расходам на его стабилизацию.
«Во-первых, это стоило делать, когда учетная ставка НБУ оставалась на уровне 25%. Тогда это снизило бы потери золотовалютных резервов (ЗВР)», — сказал он.
По его словам, неудачное время повлекло за собой то, что Нацбанк потратил на валютные интервенции, то есть закупку или продажу иностранной валюты, примерно 650 миллионов долларов золото-валютных резервов.
Шапран отметил, что средний объем интервенций до перехода на плавающий курс составил 513 миллионов долларов, а после — 1165 млн долларов.
Читайте также
«Поэтому 650 млн НБУ выбросил из ЗВР, чтобы курс оставался стабильным. Эти расходы можно было бы предотвратить, если бы было правильно выбрано время для этого формального действия. На валютном рынке еще ничего существенного не произошло. НБУ просто изменил формулировку и продолжил обеспечивать стабильность курса», — добавил он.
Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Подписаться на рассылку💰

По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.