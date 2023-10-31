Доллар по 36,6 — это «якорь»: эксперт объяснил, как формируется рыночный курс валюты Сегодня 14:05 — Валюта

Доллар по 36,6 — это «якорь»: эксперт объяснил, как формируется рыночный курс валюты

Переход к рыночному курсообразованию в Украине был неизбежным процессом. Однако НБУ имеет вопросы относительно времени, которое было выбрано для принятия такого решения.

Об этом «Телеграфу» рассказал глава комиссии по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран. По его словам, нет другого курса, кроме рыночного.

«Даже при СССР, когда за торговлю валютой была уголовная ответственность, курс формировался на „черном“ рынке. Так и во время войны: отметка 36,6 выполняла роль определенного якоря и расчетную функцию при уплате налогов. Но настоящий рыночный курс формировался на наличном рынке, и он заметно отличался от фиксированного, пока рынок не сбалансировался», — сказал Шапран.

По словам эксперта, Национальный банк Украины выбрал не лучшее время для перехода на плавающий курс доллара , что привело к излишним расходам на его стабилизацию.

«Во-первых, это стоило делать, когда учетная ставка НБУ оставалась на уровне 25%. Тогда это снизило бы потери золотовалютных резервов (ЗВР)», — сказал он.

По его словам, неудачное время повлекло за собой то, что Нацбанк потратил на валютные интервенции, то есть закупку или продажу иностранной валюты, примерно 650 миллионов долларов золото-валютных резервов.

Шапран отметил, что средний объем интервенций до перехода на плавающий курс составил 513 миллионов долларов, а после — 1165 млн долларов.

Читайте также Повлияет ли снижение учетной ставки на курс доллара: ответ НБУ

«Поэтому 650 млн НБУ выбросил из ЗВР, чтобы курс оставался стабильным. Эти расходы можно было бы предотвратить, если бы было правильно выбрано время для этого формального действия. На валютном рынке еще ничего существенного не произошло. НБУ просто изменил формулировку и продолжил обеспечивать стабильность курса», — добавил он.

Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.