Долгов на несколько миллиардов: министр рассказал, почему за свет будут платить все — Finance.ua

Долгов на несколько миллиардов: министр рассказал, почему за свет будут платить все Сегодня 14:00 — Личные финансы

Долгов на несколько миллиардов: министр рассказал, почему за свет будут платить все

Мораторий на отключение света за долги в Украине был отменен, поскольку население все чаще не оплачивало счета за электричество.

Об этом сказал в эфире телемарафона министр энергетики Герман Галущенко.

«Мы давно наблюдали за ситуацией. Действительно, с началом большой агрессии мы сразу приняли решение, которое обеспечило, что электроэнергию потребителям отключать не будут. Но сейчас мы увидели, что, к сожалению, начались злоупотребления этим мораторием», — заявил он.

Галущенко отметил, что из-за моратория за свет не платили украинцы в тех регионах, которые вдали от линии фронта. В то же время министр подчеркнул, что отмена моратория не означает, что свет будут отключать всем потребителям без разбора.

«Речь идет о том, что должна быть справедливость. Это несправедливо, когда люди, живущие в регионах, приближенных к боевым действиям, платят, а люди, живущие в отдаленных регионах, не платят», — сказал Галущенко.

Министр добавил, что сумма долга за свет достигает нескольких миллиардов гривен. Только в Киевской области потребители задолжали почти 2 миллиарда, а в Черновицкой — более одного миллиарда гривен.

Справка Finance.ua:

Кабмин 29 декабря 2023 года отменил мораторий на отключение света за неоплату услуги. Условия моратория продолжают действовать только для оккупированных территорий и тех, где ведутся боевые действия;

по словам главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, от моратория решили отказаться из-за роста долгов, к тому же за коммунальные услуги часто не платят состоятельные украинцы;

по словам эксперта по вопросам энергетики «Украинского института будущего» Андриана Прокипа, электроэнергию будут отключать тем потребителям, у которых сумма долга превышает 3 тысячи гривен и кто не платит более двух месяцев.

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Фокус По материалам:

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