Доходы украинцев вернулись к росту: на сколько увеличатся в этом году — Finance.ua

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Доходы украинцев вернулись к росту: на сколько увеличатся в этом году

Личные финансы
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Реальные доходы населения Украины (с учетом инфляции) возобновили умеренный рост. Однако домохозяйства до сих пор оценивают свое финансовое положение как сложное.
Об этом сообщает «Инфляционный отчет» Национального банка Украины (октябрь 2023 года).
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По оценкам НБУ на основе косвенных данных, финансовое положение домохозяйств постепенно улучшалось в 2023 году. Ключевыми в доходах населения второй год подряд остаются бюджетные выплаты: пенсии, социальные пособия, выплаты военным.
«В то же время в условиях нехватки квалифицированных работников постепенно повышают оплату труда и предприятия частного сектора», — говорится в документе.
Доходы украинцев вернулись к росту: на сколько увеличатся в этом году

Прогноз на 2024 год

По прогнозу НБУ, в 2024 году даже в условиях сохранения высоких рисков безопасности реальные доходы населения будут постепенно расти благодаря восстановлению экономической активности и сохранению мягкой фискальной политики.
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«В послевоенное время оживление спроса на рабочую силу будет определять ускорение роста зарплат прежде всего в видах экономической деятельности, которые будут наиболее остро нуждаться в квалифицированной рабочей силе. В связи с потребностью восстановления значительных объемов разрушенных или поврежденных производственных мощностей, инфраструктурных объектов и жилья прежде всего вырастет потребность в строительных специальностях», — говорится в отчете.
Доходы украинцев вернулись к росту: на сколько увеличатся в этом году
Спрос на специалистов в отраслях, где производственные мощности значительно повреждены и требуют длительного восстановления, определенное время будет сниженным. Соответственно, диспропорции на рынке труда будут сохраняться, что сдерживает экономический рост, отмечают в НБУ.
На фоне снижения инфляции реальные заработные платы в 2024—2025 годах будут расти темпами более 6% в год, прогнозирует НБУ.

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По материалам:
РБК-Україна
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