Доходы украинцев вернулись к росту: на сколько увеличатся в этом году — Finance.ua

Доходы украинцев вернулись к росту: на сколько увеличатся в этом году Сегодня 08:02 — Личные финансы

Реальные доходы населения Украины (с учетом инфляции) возобновили умеренный рост. Однако домохозяйства до сих пор оценивают свое финансовое положение как сложное.

Об этом сообщает « Инфляционный отчет » Национального банка Украины (октябрь 2023 года).

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По оценкам НБУ на основе косвенных данных, финансовое положение домохозяйств постепенно улучшалось в 2023 году. Ключевыми в доходах населения второй год подряд остаются бюджетные выплаты: пенсии, социальные пособия, выплаты военным.

«В то же время в условиях нехватки квалифицированных работников постепенно повышают оплату труда и предприятия частного сектора», — говорится в документе.

Прогноз на 2024 год

По прогнозу НБУ, в 2024 году даже в условиях сохранения высоких рисков безопасности реальные доходы населения будут постепенно расти благодаря восстановлению экономической активности и сохранению мягкой фискальной политики.

«В послевоенное время оживление спроса на рабочую силу будет определять ускорение роста зарплат прежде всего в видах экономической деятельности, которые будут наиболее остро нуждаться в квалифицированной рабочей силе. В связи с потребностью восстановления значительных объемов разрушенных или поврежденных производственных мощностей, инфраструктурных объектов и жилья прежде всего вырастет потребность в строительных специальностях», — говорится в отчете.

Спрос на специалистов в отраслях, где производственные мощности значительно повреждены и требуют длительного восстановления, определенное время будет сниженным. Соответственно, диспропорции на рынке труда будут сохраняться, что сдерживает экономический рост, отмечают в НБУ.

На фоне снижения инфляции реальные заработные платы в 2024—2025 годах будут расти темпами более 6% в год, прогнозирует НБУ.

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