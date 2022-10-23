Доходы украинцев будут продолжать падать и в начале следующего года — Finance.ua

Доходы украинцев будут продолжать падать и в начале следующего года Сегодня 09:22 — Личные финансы

Доходы украинцев будут продолжать падать и в начале следующего года

Тенденция к падению доходов украинцев сохранится до конца этого года и в начале следующего года.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в эфире национального телемарафона.

«Можно очень по-разному измерять бедность — очень много классификаторов и методик, и здесь неуместно говорить о каких-то цифрах — мы просто прекрасно понимаем, что подавляющее большинство населения нашего государства либо потеряло доходы, либо доход уменьшился. Основная тенденция и в этом году и, наверное, в начале следующего года — это падение доходов населения», — отметил чиновник.

По его словам, основным инструментом борьбы с бедностью является обеспечение постоянства выплат.

«Это в основном пенсионное обеспечение, те же программы социальной поддержки. И если мы говорим об основном инструменте борьбы с бедностью, то мы можем говорить, что в Украине достаточно развита система социальных выплат и они призваны решить те или иные жизненные обстоятельства», — подчеркнул Музыченко.

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