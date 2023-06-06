Доходы Twitter от рекламы в США упали на 59% – NYT — Finance.ua

Доходы Twitter от рекламы в США упали на 59% – NYT Сегодня 22:13 — Фондовый рынок

Доходы Twitter от рекламы в США упали на 59% – NYT

Доходы Twitter от рекламы в США за пять недель с 1 апреля по первую неделю мая составляли 88 млн долл., что на 59% меньше, чем годом ранее.

Об этом говорится во внутренней презентации, полученной в свое распоряжение The New York Times.

В презентации говорится, что компания регулярно недотягивает до своих еженедельных прогнозов по продажам в США, иногда на целых 30%.

Согласно документам и по словам семи нынешних и бывших сотрудников Twitter, эта ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время.

При этом газета напоминает слова владельца Twitter Илона Маска, недавно заявившего, что рекламный бизнес Twitter находится на подъеме.

«Почти все рекламодатели вернулись», — утверждал он, добавив, что социальная сеть в скором времени может стать прибыльной.

В то же время, сотрудники отдела продаж рекламы Twitter обеспокоены тем, что рекламодатели могут быть отпугнуты ростом языка ненависти и порнографии на платформе, а также увеличением количества объявлений с рекламой азартных игр в интернете и продуктов, связанных с марихуаной.

Согласно одному из внутренних документов компания прогнозирует, что ее доходы от рекламы в США в этом месяце будут сокращаться по меньшей мере на 56% еженедельно по сравнению с прошлым годом.

Эти проблемы вскоре унаследует Линда Яккарино, руководитель NBCUniversal, которую Маск назначил главным исполнительным директором Twitter в прошлом месяце. Ожидалось, что она приступит к работе в понедельник, сообщили четыре источника, знакомых с ситуацией.

Как Карино отказалась от комментариев через пресс-секретаря. Маск не ответил на просьбу о комментарии.

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«Состояние рекламы в Twitter имеет решающее значение, поскольку реклама уже давно составляет 90 процентов доходов компании. После того, как в октябре Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов и сделал компанию приватной, он пообещал построить „самую уважаемую рекламную платформу“. Но он быстро оттолкнул рекламодателей, уволив ключевых руководителей отдела продаж, распространяя теорию заговора на сайте и принимая обратно заблокированных пользователей Twitter. В ответ несколько крупных рекламных агентств и брендов, включая General Motors и Volkswagen, приостановили свои расходы на рекламу в Twitter», — резюмирует NYT.

Маск заявил, что Twitter планирует получить доход в размере 3 миллиарда долларов в 2023 году, по сравнению с 5,1 миллиарда долларов в 2021 году, когда он был публичной компанией.

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Економічна Правда По материалам:

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