Дочерняя компания PepsiCo приумножила доходы в рф почти в три раза — Finance.ua

Дочерняя компания PepsiCo приумножила доходы в рф почти в три раза Сегодня 08:30 — Фондовый рынок

Дочерняя компания PepsiCo приумножила доходы в рф почти в три раза

Компания «Вимм-Билль-Данн» (ВБД), объединяющая молочные активы PepsiCo в россии, в 2023 году получила чистую прибыль в 8,8 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает российский «Интерфакс».

Выручка увеличилась на 10% до 128,8 млрд рублей с 117,17 млрд рублей. Это самые высокие темпы роста за последние годы.

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Валовая прибыль повысилась до 40,8 млрд рублей с 34,5 млрд рублей год назад, прибыль от продаж — до 11,3 млрд рублей с 7,5 млрд рублей соответственно.

Еще одна «дочка» PepsiCo — «ПепсиКо Холдингс» (производство безалкогольных напитков) снизила чистую прибыль до 34,578 млрд рублей с 36,79 млрд рублей годом ранее, но показала высокие темпы роста выручки — на 12,1% до 209,188 млрд рублей млрд рублей в 2022 году.

Прибыль от продаж компании повысилась до 45 млрд рублей с 44,9 млрд рублей, валовая прибыль — до 99,4 млрд рублей против 93,5 млрд рублей.

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Напомним, американская компания-производитель продуктов и напитков PepsiCo запустила первую линию нового завода по производству снеков и соленых закусок под Новосибирском в россии. Мощность производства планируется в 60 000 тонн в год. Еще пять линий будут запускаться позже.

Напомним, среди производителей еды и напитков больше всего прибыли в стране-агрессоре за 2023 год получила компания PepsiCo (США) — более $4,6 млрд. Эта компания владеет многими известными брендами, в частности Pepsi, 7UP, Mirinda, «Садочок», Sandora, «Слов'яночка», «Чудо», Lays, «Хруст Team», Doritos, Cheetos, «Агуша», Evervess, Aqua Minerale, «Марійка».

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