Литовский производитель крабовых палочек Vici решил продать российский бизнес — СМИ — Finance.ua
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Литовский производитель крабовых палочек Vici решил продать российский бизнес — СМИ

Фондовый рынок
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Литовская Viciunai Group, выпускающая крабовые палочки Vici, готовится расстаться с российским бизнесом: компания заявила, что получила согласие властей рф на продажу завода мощностью более 120 тыс. тонн в год.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет ООО «Вичюнай-русь».
Отмечается, что в рамках соглашения права требований по договорам займа и долга на общую сумму 29,4 млн долл. и 1,86 млн евро перейдут российскому УК «Группа Океан».
Смена владельца запланирована на «ближайшее время», говорится в отчете «Вичюнай-Русь». Viciunai Group объявила о планах продать бизнес в россии еще весной 2022 года. Владельцы группы против продажи российского актива, но были вынуждены «пойти на соглашение по политическим причинам», заявили источники издания на рынке.
В «Вичюнай-Русь», Viciunai Group и УК «Группа Океан» на запрос издания не ответили. В Минфине рф, курирующем работу спецкомиссии, условия соглашений не разглашаются.
«Вичюнай-Русь» производит крабовые палочки, имитацию крабового мяса, креветки и полуфабрикаты на заводе в Советске. Выручка компании в 2023 году выросла на 11,2%, до 18,2 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,26 млрд рублей.
Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал изданию, что в результате сделки сложностей с сырьем у «Вичюнай-Русь» не будет, отметив, что добытчики минтая продолжают наращивать поставки продукции на внутренний рынок.
Если права на бренд Vici не войдут в сделку, то новому владельцу придется инвестировать в маркетинг, добавил управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк.
По материалам:
Економічна Правда
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