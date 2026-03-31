ДМС для бизнеса: какие страховые компании признаны лучшими
27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Среди номинаций важную роль сыграла «Лучший продукт страховой компании: ДМС для бизнеса», которая показывает лидеров в решениях по корпоративному страхованию здоровья.
Какие СК стали лидерами
3 место — ARX. Корпоративная программа ДМС ARX включает малый, средний, крупный и смешанный бизнес (от 10 человек).
- В 2025 году застраховано 22 045 сотрудников в рамках 91 корпоративного договора.
- Покрытие охватывает скорую, стационарную и амбулаторную помощь, стоматологию, онкологию, профосмотры, беременность и роды, страхование детей, COVID-19, ментальное здоровье, пассивные военные риски и возмещение расходов за границей во время военного положения.
- Страховая сумма — от 100 до 500 тыс. грн.
- Сеть — 16 350 медицинских учреждений и аптек по всей Украине.
- Доступны телемедицинские консультации 24/7 и приложение MyARX.
- Среднее время согласования — 30−60 мин.
- Уровень использования — 33%, оценка удовлетворенности — 4,8 из 5.
2 место — СК «Инго». Корпоративная программа ДМС СК Инго охватывает все сегменты бизнеса и обеспечивает комплексную медицинскую защиту сотрудников по всей Украине.
- В 2025 году программой воспользовалось 68 тыс. застрахованных в пределах 520 договоров.
- Покрытие включает в себя амбулаторную и стационарную помощь, неотложные состояния, лабораторную и инструментальную диагностику, стоматологию, профилактические программы, поддержку ментального здоровья и критические заболевания.
- Общая страховая сумма составляет 500 тыс. грн.
- Сеть насчитывает более 14 тыс. медицинских и аптечных заведений.
- Доступна телемедицина 24/7, мобильное приложение и личный кабинет.
- Среднее время согласования и организации медикаментов — до 30 минут.
- Уровень использования программы — 70%, пролонгация договоров — 87%.
1 место — ЧАО СК «ПЗУ Украина». Корпоративный продукт ДМС нацелен на смешанный бизнес.
- По состоянию на конец 2025 года было застраховано 18 878 сотрудников в рамках 18 262 корпоративных договоров.
- Покрытие включает в себя экстренную и стационарную помощь (плановую и неотложную), амбулаторную диагностику, медикаменты, стоматологию, профилактические осмотры, офтальмологию и критические заболевания.
- Партнерская сеть охватывает 12 586 медицинских учреждений и аптек по всей Украине.
- Доступны телемедицина, мобильное приложение и поддержка 24/7.
- Среднее время согласования — до 1 часа.
- Уровень пролонгации договоров — 80%, что подтверждает высокую удовлетворенность корпоративных клиентов.
