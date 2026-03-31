0 800 307 555
ру
ДМС для бизнеса: какие страховые компании признаны лучшими

Страхование
9
Председатель Правления ЧАО «СК «ПЗУ Украина» Мачей Шишко получил награду от руководителя отдела заботы о клиентах Finance.ua и Minfin.com.ua Дарьи Сатко
27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Среди номинаций важную роль сыграла «Лучший продукт страховой компании: ДМС для бизнеса», которая показывает лидеров в решениях по корпоративному страхованию здоровья.

Какие СК стали лидерами

3 место — ARX. Корпоративная программа ДМС ARX включает малый, средний, крупный и смешанный бизнес (от 10 человек).
  • В 2025 году застраховано 22 045 сотрудников в рамках 91 корпоративного договора.
  • Покрытие охватывает скорую, стационарную и амбулаторную помощь, стоматологию, онкологию, профосмотры, беременность и роды, страхование детей, COVID-19, ментальное здоровье, пассивные военные риски и возмещение расходов за границей во время военного положения.
  • Страховая сумма — от 100 до 500 тыс. грн.
  • Сеть — 16 350 медицинских учреждений и аптек по всей Украине.
  • Доступны телемедицинские консультации 24/7 и приложение MyARX.
  • Среднее время согласования — 30−60 мин.
  • Уровень использования — 33%, оценка удовлетворенности — 4,8 из 5.
2 место — СК «Инго». Корпоративная программа ДМС СК Инго охватывает все сегменты бизнеса и обеспечивает комплексную медицинскую защиту сотрудников по всей Украине.
  • В 2025 году программой воспользовалось 68 тыс. застрахованных в пределах 520 договоров.
  • Покрытие включает в себя амбулаторную и стационарную помощь, неотложные состояния, лабораторную и инструментальную диагностику, стоматологию, профилактические программы, поддержку ментального здоровья и критические заболевания.
  • Общая страховая сумма составляет 500 тыс. грн.
  • Сеть насчитывает более 14 тыс. медицинских и аптечных заведений.
  • Доступна телемедицина 24/7, мобильное приложение и личный кабинет.
  • Среднее время согласования и организации медикаментов — до 30 минут.
  • Уровень использования программы — 70%, пролонгация договоров — 87%.
1 место — ЧАО СК «ПЗУ Украина». Корпоративный продукт ДМС нацелен на смешанный бизнес.
  • По состоянию на конец 2025 года было застраховано 18 878 сотрудников в рамках 18 262 корпоративных договоров.
  • Покрытие включает в себя экстренную и стационарную помощь (плановую и неотложную), амбулаторную диагностику, медикаменты, стоматологию, профилактические осмотры, офтальмологию и критические заболевания.
  • Партнерская сеть охватывает 12 586 медицинских учреждений и аптек по всей Украине.
  • Доступны телемедицина, мобильное приложение и поддержка 24/7.
  • Среднее время согласования — до 1 часа.
  • Уровень пролонгации договоров — 80%, что подтверждает высокую удовлетворенность корпоративных клиентов.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
СтрахованиеДМС
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems