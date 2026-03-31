ДМС для бизнеса: какие страховые компании признаны лучшими

Председатель Правления ЧАО «СК «ПЗУ Украина» Мачей Шишко получил награду от руководителя отдела заботы о клиентах Finance.ua и Minfin.com.ua Дарьи Сатко

27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Среди номинаций важную роль сыграла «Лучший продукт страховой компании: ДМС для бизнеса», которая показывает лидеров в решениях по корпоративному страхованию здоровья.

Какие СК стали лидерами

3 место — ARX. Корпоративная программа ДМС ARX включает малый, средний, крупный и смешанный бизнес (от 10 человек).

В 2025 году застраховано 22 045 сотрудников в рамках 91 корпоративного договора.

Покрытие охватывает скорую, стационарную и амбулаторную помощь, стоматологию, онкологию, профосмотры, беременность и роды, страхование детей, COVID-19, ментальное здоровье, пассивные военные риски и возмещение расходов за границей во время военного положения.

Страховая сумма — от 100 до 500 тыс. грн.

Сеть — 16 350 медицинских учреждений и аптек по всей Украине.

Доступны телемедицинские консультации 24/7 и приложение MyARX.

Среднее время согласования — 30−60 мин.

Уровень использования — 33%, оценка удовлетворенности — 4,8 из 5.

2 место — СК «Инго». Корпоративная программа ДМС СК Инго охватывает все сегменты бизнеса и обеспечивает комплексную медицинскую защиту сотрудников по всей Украине.

В 2025 году программой воспользовалось 68 тыс. застрахованных в пределах 520 договоров.

Покрытие включает в себя амбулаторную и стационарную помощь, неотложные состояния, лабораторную и инструментальную диагностику, стоматологию, профилактические программы, поддержку ментального здоровья и критические заболевания.

Общая страховая сумма составляет 500 тыс. грн.

Сеть насчитывает более 14 тыс. медицинских и аптечных заведений.

Доступна телемедицина 24/7, мобильное приложение и личный кабинет.

Среднее время согласования и организации медикаментов — до 30 минут.

Уровень использования программы — 70%, пролонгация договоров — 87%.

1 место — ЧАО СК «ПЗУ Украина». Корпоративный продукт ДМС нацелен на смешанный бизнес.

По состоянию на конец 2025 года было застраховано 18 878 сотрудников в рамках 18 262 корпоративных договоров.

Покрытие включает в себя экстренную и стационарную помощь (плановую и неотложную), амбулаторную диагностику, медикаменты, стоматологию, профилактические осмотры, офтальмологию и критические заболевания.

Партнерская сеть охватывает 12 586 медицинских учреждений и аптек по всей Украине.

Доступны телемедицина, мобильное приложение и поддержка 24/7.

Среднее время согласования — до 1 часа.

Уровень пролонгации договоров — 80%, что подтверждает высокую удовлетворенность корпоративных клиентов.

