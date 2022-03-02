Для военных Украины собирают криптовалюту — Finance.ua

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Для военных Украины собирают криптовалюту

Сегодня 17:59Финтех и Карты
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Министерство цифровой трансформации Украины открыли счета, куда можно перечислять криптовалюту для помощи Украине в борьбе с российским агрессором.
В частности, для этого создали несколько криптогаманцев, сообщили в министерстве.
«Помочь украинским военным преодолеть оккупанта можно не только в национальной и иностранной валютах, но и в крипте! Чтобы протянуть финансовую руку помощи могли и владельцы виртуальных активов в любом уголке мира, Минцифры в сотрудничестве с криптопроектами создала криптогаманцы», — говорится в сообщении.
Минцифры открыло официальный кошелек Polkadot:
DOT — 1×8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv
Платформа Everstake из экосистемы Solana создала кошелек Sol в партнерстве с Минцифры:
SOL — 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV
Минцифры также создало официальный криптогаманец для сбора средств в токенах DOGE:
DOGE — DS76K9uJJzQjCFvAbpPGtFerp1qkJoeLwL
Криптобиржа Kuna создала Резервный фонд Украины:
BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
ETH and USDT (erc20) — 0×165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
TRX and USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy.
По материалам: РБК
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