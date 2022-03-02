Для военных Украины собирают криптовалюту — Finance.ua

Министерство цифровой трансформации Украины открыли счета, куда можно перечислять криптовалюту для помощи Украине в борьбе с российским агрессором.
В частности, для этого создали несколько криптогаманцев, сообщили в министерстве.
«Помочь украинским военным преодолеть оккупанта можно не только в национальной и иностранной валютах, но и в крипте! Чтобы протянуть финансовую руку помощи могли и владельцы виртуальных активов в любом уголке мира, Минцифры в сотрудничестве с криптопроектами создала криптогаманцы», — говорится в сообщении.