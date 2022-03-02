Для военных Украины собирают криптовалюту — Finance.ua

Для военных Украины собирают криптовалюту

Сегодня 17:59 — Финтех и Карты

Министерство цифровой трансформации Украины открыли счета, куда можно перечислять криптовалюту для помощи Украине в борьбе с российским агрессором.

В частности, для этого создали несколько криптогаманцев, сообщили в министерстве.

«Помочь украинским военным преодолеть оккупанта можно не только в национальной и иностранной валютах, но и в крипте! Чтобы протянуть финансовую руку помощи могли и владельцы виртуальных активов в любом уголке мира, Минцифры в сотрудничестве с криптопроектами создала криптогаманцы», — говорится в сообщении.

Минцифры открыло официальный кошелек Polkadot:

DOT — 1×8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv

Платформа Everstake из экосистемы Solana создала кошелек Sol в партнерстве с Минцифры:

SOL — 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV

Минцифры также создало официальный криптогаманец для сбора средств в токенах DOGE:

DOGE — DS76K9uJJzQjCFvAbpPGtFerp1qkJoeLwL

Криптобиржа Kuna создала Резервный фонд Украины:

BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH and USDT (erc20) — 0×165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

TRX and USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy.

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