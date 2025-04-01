Для таможенников будут опросы на полиграфе: правительство утвердило правила — Finance.ua
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Для таможенников будут опросы на полиграфе: правительство утвердило правила

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Для таможенников будут опросы на полиграфе: правительство утвердило правила
Для таможенников будут опросы на полиграфе: правительство утвердило правила
Кабинет Министров утвердил порядок проведения опросов на полиграфе для должностных лиц таможенных органов и кандидатов.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.
«Утвержден, согласно Таможенному кодексу Украины, порядок проведения психофизиологического опроса должностных лиц таможенных органов и кандидатов на занятие должностей государственной службы в таможенных органах с применением полиграфа», — написал Мельничук.
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Порядок, по его словам, определяет основные принципы проведения, направления и условия организации психофизиологического опроса должностных лиц таможенных органов и кандидатов на занятие должностей государственной службы в таможенных органах с применением полиграфа, условия хранения и использования результатов такого опроса, порядок доступа к содержащейся в них информации.
Напомним, Кабинет Министров утвердил новые правила по прохождению проверки на полиграфе для иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить по контракту в ВСУ. «Теперь иностранцы и лица без гражданства, которые хотят служить по контракту в ВСУ, Нацгвардии или Госспецслужбе транспорта, будут проходить проверку на полиграфе», — рассказал нардеп Алексей Гончаренко.
По материалам:
УНН
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